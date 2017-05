Gobernador dice que el juez de quiebras no puede enmendar el Plan Fiscal y que tampoco él lo va a cambiar El Expresso de Puerto Rico

LA FORTALEZA (CyberNews) – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, insistió el jueves, en que un juez de quiebras no tiene la potestad para alterar el Plan Fiscal Certificado, una vez se acoge el Título 3 de la Ley Federal PROMESA.

“El plan fiscal no puede ser alterado. Lo que puede ocurrir en una negociación, es que yo llegue a un acuerdo con un acreedor y dentro de ese acuerdo, se discute con la Junta (de Control Fiscal), se pasa por encima del dinero que estaba disponible y se nos pregunte de donde saldrán los chavos. Entonces yo como gobierno tengo que ir al presupuesto y hacer los ajustes”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

No obstante, el gobernador mencionó que las negociaciones con los acreedores no prosperaron, porque no estuvo dispuesto a hacer eso.

“Nosotros entendemos que, si el número que está disponible para el pago de la deuda, era una reducción y un recorte de 75 por ciento del pago al principal, pues nosotros nos mantenemos fijos en ese punto. Si esto llega a litigios, nos vamos a mantener en la base del plan fiscal”, añadió.

De acuerdo con el primer ejecutivo, solamente el Gobierno de Puerto Rico, avalado por la Junta de Control Fiscal puede cambiar el contenido del Plan Fiscal Certificado en una negociación con los acreedores.

“Y les estoy diciendo desde ya que yo no voy a hacer eso”, expuso.

A juicio del gobernador, la controversia que atenderá el juez de quiebras que se asigne al caso, será sobre la legalidad de los bonos de obligaciones generales, versus los de la Corporación del Fondo del Interés Apremiante (COFINA). En esa controversia, según el primero ejecutivo, es que el juez puede determinar a cuál acreedor se le paga primero.

“Lo que les estoy diciendo es que PROMESA tiene algo que no tiene ninguna de las otras protecciones federales. Y es que hay un Plan Fiscal que no es cuestionable, que se le dio la potestad a la Junta para poder certificar y por lo tanto será la base de lo que se va a utilizar. El dinero que hay disponible para pagar la deuda ya está establecido”, sentenció.