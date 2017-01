Gobernador asegura puede mascar chicle y caminar a la vez ante “reguero” propuestas de estatus El Expresso de Puerto Rico

EL CAPITOLIO (CyberNews) – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se expresó el miércoles a favor del Proyecto del Senado 51 para establecer la “Ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico” y aseguró que su gobierno puede “mascar chicle” y caminar a la vez” ante cuestionamientos del senador popular, Eduardo Bhatia.

“Obviamente favorezco este proyecto y toda iniciativa que nos permita atender el problema de raíz, que reconocen todos los puertorriqueños que es la situación colonial. Tengo expectativas de que podamos escuchar todas las vertientes que todos los representados, estadistas, soberanistas e independentistas, participen en este esfuerzo y tengan su espacio al diálogo. Ciertamente una oportunidad como esta requiere que se asuman posturas y que cada cual que favorece su fórmula, luche por ella”, dijo el mandatario a la prensa antes de deponer ante la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas sobre la medida.

Rosselló Nevares exhortó a los legisladores a apoyar con su voto la medida.

Durante su ponencia, el gobernador indicó que el gobierno de Estados Unidos no puede promulgar la democracia ante el mundo, “mientras discrimina contra 3.5 millones de sus ciudadanos en Puerto Rico”. “El momento de enfrentar al gobierno de Estados Unidos con una contundente presión del pueblo de Puerto Rico es ahora y este proyecto, denominado como la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico nos brinda esa oportunidad histórica mediante la celebración de un plebiscito entre alternativas no coloniales no territoriales, avaladas tanto por la Constitución de los Estados Unidos como por el derecho internacional”, señaló el ejecutivo.

A preguntas del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, Rosselló Nevares explicó que el mandato electoral expresado en noviembre, también respalda el plebiscito esbozado en el proyecto de ley como parte de un proceso conducente a la admisión de Puerto Rico como estado de la unión americana. “El pasado 9 de junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos pus¬o fin al mito del ELA, al concluir en la decisión del caso Sánchez Valle que la fuente de poder del Estado Libre Asociado emana del Congreso de Estados Unidos y no del gobierno de Puerto Rico, por lo que nuestra Isla no es una entidad soberana. En el mismo periodo de 24 horas, el Congreso impuso una Junta de Supervisión Fiscal, denotando aún más la limitación de poderes políticos en Puerto Rico y marcando con más claridad que nunca, que el ELA es una colonia”, destacó el primer mandatario.

Entretanto, el senador popular Eduardo Bhatia cuestionó a Rosselló Nevares sobre una especia de “reguero” de propuestas sobre el estatus, a la luz de su proposición del Plan Tennessee, mientras que otros líderes del gobierno de turno también han hecho varias propuestas sobre el estatus.

“Primero, que nosotros podemos mascar chicle y caminar a la vez. Es como lo contestaría. Segundo le dejaría saber que es una estrategia diseñada. Señor senador, si usted no tuvo la experiencia en las previas administraciones de que las cosas estaban coordinadas y diseñadas, lo lamento por usted y por Puerto Rico. Nosotros estamos coordinando esfuerzos porque entendemos que aquí ninguno pretende saber cuál es la vara mágica que va a resolver el problema. Lo que sí sabemos es que hay alternativas y nos toca buscar esas alternativas”, respondió el mandatario.

De otra parte, el portavoz del Partido Independentista (PIP) en el Senado, Juan Dalmau se opuso al proyecto y lo catalogó como innecesario ante el momento en que se encuentra el país sobre este particular.

“Digo esto porque el proyecto de ley ante nuestra consideración, un proyecto dirigido a atender el telón de fondo del drama político, económico y social que ha sufrido nuestro pueblo por más de un siglo. Nuestro régimen antidemocrático y colonial. En ese contexto subrayo que lo perfecto y lo predilecto no puede ser enemigo de lo necesario… Lo necesario es confrontar a los Estados Unidos con su política colonial hacia Puerto Rico y superarla… Este proyecto que usted ha presentado me parece a mí que si no está escrito en piedra, creo que es un paso en la dirección innecesaria, donde ya estamos en momento del fin de la era de las mistificaciones”, sostuvo Dalmau al comentar sobre la excarcelación de Oscar López Rivera y al defender la independencia como la fórmula para atender los problemas del país.

(Fotos Suministradas)