Florecen nuevos negocios en casco urbano de Morovis. Michelle Gonzalez

Soplan deliciosos aromas en el casco urbano de Morovis con la inauguración de dos nuevos negocios, parte de las estrategias de desarrollo económico que promueve la alcaldesa Carmen Maldonado González. “Ya estamos viendo los resultados de una nueva manera de hacer las cosas en Morovis donde se promueve el empresarismo y donde la administración municipal, más que ayudar, fomenta los nuevos negocios y da asistencia a los existentes”.

Maldonado González se refiere a la inauguración reciente de Ricardi Coffee Shop & Frappé cuyo propietarios, el matrimonio formado por Carlos A. Camayd y Delyann de Jesús se unieron a la tendencia de establecer un lugar donde la gente pueda tomarse un café, dialogar y también picar algo sabroso a cualquier hora del día. “Yo soy nacido y criado aquí en la zona urbana de Morovis. Tuvimos una reunión con la Alcaldesa y nos convenció de montar este negocio, porque siempre nos gustó la idea de tener lo nuestro”, expresó Camayd.

“La gente lo más que solicita es el latte y capuchino, pero aquí también servimos desayunos livianos como waffles, bagels y mallorcas, de lunes a sábado de 7:00 am a 4:00 pm”, añadió el joven empresario mientras manejaba con maestría la moderna cafetera ‘Futurete’ de fabricación portuguesa. A Carlos le pareció curioso que muchos de sus clientes son jóvenes de escuela superior amantes a las variedades de café. “Aquí servimos café de calidad, como el de Hacienda Don Pello de Ciales. También nos visitan personas mayores que sienten curiosidad por las nuevas maneras de saborear el café y los frappés”. Al llegar al pequeño y coqueto local, el cliente se encuentra con lo que parece ser el lema de los Camayd: “un buen día comienza con una actitud positiva y un buen café”.

Al lado de Ricardi Coffee se encuentra también en la Calle Principal frente a la plaza moroveña el restaurante #OtroBurguer, concepto creado por Saúl Rolón, quien comenzó su negocio hace algunos años con solo $17 y un carretón que adquirió “fiao, porque costaba $5,000. Pero lo saldé en par de meses”. El negocio que inició en las marginales y orillas de la carretera, ahora tiene su local donde se sirven las hamburguesas con los ingredientes más creativos, todo hecho 100% en casa.

“Cuando hablé con Carmen y le expliqué lo que quería hacer me respondió con una gran sonrisa y aquí estamos. Esta idea de negocio me salió de corazón. Aquí estamos, con buena vibra y sin freno”, expresó el entusiasta empresario treintañero. Su menú consta de decenas de alternativas, donde una de las más solicitadas es precisamente el “otro burguer”, creado con carnes de pollo, cerdo y res. “Pero la clave está en nuestra salsita secreta. Desde que abrí esto se llenó. Comenzé solo y ahora somos 4 empleados. Servimos de martes a domingo desde las 10:00 am. Estamos bien agradecidos con la Alcaldesa, ha sido muy amable y le agradezco su apoyo, sabemos que tenemos esa ayuda amiga”, aseguró Saúl, mientras posaba para la foto frente a una gigantesca bandera de Morovis de 12 x 8 pies, que luce el águila del Apóstol San Juan. “Es por el fundador del pueblo, Juan Evangelista Rivera, en su honor es que nuestra bandera tiene ese símbolo de fuerza y majestad, detalló Jesús Resto, director de comunicaciones del Municipio de Morovis. Los nuevos empresarios comentan además que están visitas de lugares tan dispares como Caguas y Arecibo. “Y de Levittown vienen un montón. Yo creo que se mudan para acá”, dijo Saúl entre risas durante la entrevista.

Este domingo, Día de las Madres #OtroBurguer tendrá música acústica en el local desde las 3:00 pm. “Familia, amor, sueños, alegría, esfuerzo, logros”, son los seis pequeños letreros que adornan una de las paredes del negocio. Buena selección de palabras para enfrentar la vida que muchos ven de manera positiva, como estos dos nuevos empresarios moroveños. A estos negocios se añade otro que llegó previamente, ‘El Mofongo Salao’, especializado en cocina criolla y ubicado en un antiguo edificio de cemento armado, con todas las facilidades modernas.

“Seguiremos promoviendo el desarrollo de pequeños negocios de gente emprendedora de todas las edades, tanto en el comercio como en la agricultura. En Morovis se produce de todo y con gran calidad, desde frutas y vegetales hasta carne y farináceos”, finalizó la alcaldesa Maldonado.