First Medical celebra sus 40 años Michelle Gonzalez

Michelle González Paonessa

michelle@elexpresso.com

Como parte de la celebración del 40 aniversario de First Medical, se lleva a cabo una campaña titulada “La vamos a poner en la China, porque el cielo es el límite”.

En una alianza con el triatleta y entrenador Randy Soler, el hombre se disponen a llevar la bandera de Puerto Rico y de First Medical, a la montaña más alta del Planeta, el Monte Everest, ubicado entre China y Nepal.

“Para mí no hay reto imposible, ni sueño inalcanzable”, expresó el boricua.

La iniciativa que surge del sueño de Soler quien desea realizar su primer ascenso a “La Frente del Cielo” como también se le conoce a la montaña, situada en el Himalaya.

“Para mí no hay mayor orgullo que llevar conmigo mi patria, representada a través de dos banderas”, dijo el triatleta en conferencia, al detallar que el propósito es elevar las banderas de Puerto Rico y First Medical al llegar a la cima a 21 millas de altura.

“El poder realizar un ascenso como este con la bandera de Puerto Rico, mi Puerto Rico y tenerlas conmigo como símbolo de éxito, a través de la lucha constante… eso me llena de placer y felicidad es por esto, que no tan solo Puerto Rico y First Medical estarán conmigo, yo sé que todos me verán llegar a la cima de mis sueños”, mencionó.

Desde el próximo 3 de mayo, Soler parte desde Puerto Rico rumbo a Nepal, donde comenzará la aventura de 30 días hasta llegar al punto de la montaña. “Yo vengo de estar en silla de rueda y aquí estoy. Imposible no hay nada”, mencionó Soler.

Para realizar el reto, el joven se prepara con un arduo entrenamiento ya que cada punto de ascenso conlleva una serie de retos y riesgos.

La campaña de la organización de servicios de salud, en conjunto con Soler tiene como fin simbolizar con la llegada a la cima del mundo, la capacidad de Puerto Rico y los puertorriqueños de superar cualquier adversidad.

Como primicia al evento en el mes de mayo, Soler alzó ambas banderas en la montaña más alta de Puerto Rico, en el Cerro Punto, en Jayuya, a unos 4,375 pies de altura.

Decisión bien pensada

El presidente de First Medical, Francisco J. Artau, se expresó ansioso por el reto de Randy Soler, al describir que al principio rechazó la propuesta y petición del triatleta al pensar que era innecesario e imposible.

“Como empresa netamente puertorriqueña acogimos con entusiasmo esta iniciativa después de analizarla. Es nuestro mayor orgullo ver ambas banderas ondeando, posicionadas en el Everest, en representación de nuestro pueblo que cuando se proponen hacer algo extraordinario, luchan hasta lograrlo, por eso y como parte de nuestra campaña de llevar la bandera de First Medical a diversos puntos de la Isla, dijimos y porque no llevarla al punto más alto de la Isla y hasta al más alto del mundo”, explicó Artau.

El triatleta Randy Soler rumbo al Everest