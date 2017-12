Ferrer pide se garantice seguridad en días festivos Michelle Gonzalez

Ante la situación que vive la Policía de Puerto Rico, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, hizo un llamado el miércoles al gobierno para que implemente un plan efectivo que garantice la seguridad de los ciudadanos durante los próximos días festivos, en especial la despedida de año.

“El gobierno debe atender con urgencia la situación de seguridad que vive el país. Es necesario que se atiendan los reclamos de la Uniformada, y se le brinde seguridad a nuestra gente. Lo que está pasando en la Policía, demuestra una vez más el colapso de este gobierno”, sentenció Ferrer en declaraciones escritas.

El presidente del PPD, precisó que es importante resolver los problemas administrativos que enfrentan los policías de cara a los días festivos que se avecinan, y en especial durante las celebraciones de despedida de año. “El país vive en incertidumbre, inseguridad y desesperanza, debido al desastre administrativo de este gobierno. Es momento de hablarle con la verdad al país y admitir su fracaso. Que tomen acciones concretas para que nuestro país pueda comenzar un nuevo año con la tranquilidad que necesita”, expresó el líder popular.

Por otro lado, expresó que además de la inseguridad que vive el país por la falta de efectivos de la Policía en las calles, la situación de falta de energía eléctrica continúa socavando nuestra economía.

“Continuamos viviendo en un caos ante la falta de energía eléctrica en miles de hogares y negocios. Muchos establecimientos comerciales aún no pueden operar y otros han tenido que aumentar sus costos para poder sobrellevar la carga económica. El pueblo ya no aguanta más y el gobierno no puede responder porque no tiene un plan. Este gobierno colapsó”, subrayó.