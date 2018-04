Expolicía es sentenciado en el foro federal por cargos de pornografía infantil Michelle Gonzalez

(CyberNews) – Gabriel Rodríguez Pacheco, un ex oficial de la Policía de Puerto Rico fue condenado a 21.8 años de prisión por producción de pornografía infantil y posesión de pornografía infantil que involucra a un menor impúber, anunció el jueves, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su Proyecto Niñez Segura, continuará justicia a los depredadores sexuales de menores de edad, especialmente aquellos en posiciones de confianza pública”, dijo Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.

“Los niños son las víctimas más vulnerables e inocentes de nuestra sociedad; que se merecen todas las medidas de protección que podemos darles. El público debe recordar a reportar todo comportamiento inadecuado con niños a sus autoridades locales y en conjunto, las autoridades locales y federales, verá que la justicia se lleva a cabo“, añadió.

Explicó que el 8 de agosto de 2017, después de un juicio de tres días, Rodríguez Pacheco fue declarado culpable de 16 cargos por separado utilizando tres hembras menores para obtener imágenes y vídeos sexualmente explícitos, y de un cargo por posesión de imágenes sexualmente explícitas de un menor impúber, de 12 años, descargado de Internet.

Durante el juicio, la evidencia mostró que el Rodríguez-Pacheco solicitó imágenes sexualmente explícitas a un menor de edad que conoció en línea. Tomó fotos de sí mismo al tener sexo con una segunda menor que conoció en un restaurante de comida rápida durante el servicio, vestido con su uniforme de policía. También tomó fotos de sí mismo a tener relaciones sexuales con otra tercera menor que conocía personalmente a través de su familia. En cada caso, se almacenan las imágenes y vídeos en su ordenador personal como parte de una colección de imágenes y videos de mujeres con las que tuvo relaciones sexuales.

“Estas imágenes y vídeos de los menores de edad eran “trofeos” de Rodríguez-Pacheco de sus muchas hazañas sexuales”, sostuvo la fiscal federal.

“ICE no tolerará la explotación de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad y seguirá trabajando con nuestros socios en el Puerto Rico Crímenes contra la Fuerza de Tarea niños para investigar a los que explotan nuestros hijos y privarlos de su inocencia”, dijo por su parte, Orlando Báez, agente especial a cargo del HSI en San Juan.

“Este caso es particularmente alarmante como el acusado mantuvo una posición de confianza como un departamento de policía de policía Puerto Rico a pesar de que había sido suspendido en el momento de su detención, en marzo de 2015. No se equivoque, HSI continuará para investigar y detener a los que explotan a nuestros hijos, especialmente aquellos que traicionan la confianza depositada en ellos por la comisión de estos actos despreciables“, sostuvo.

El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Marshal Morgan, coordinadora de la iniciativa Proyecto Niñez Segura. El caso fue investigado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).