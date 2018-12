Explican alegaciones contra secretaria Justicia y su esposo no pueden ir de la mano Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Carlos Salgado Schwartz explicó el jueves que no se pueden mezclar los procesos contra el juez Jorge Díaz Reverón y el de su esposa, la suspendida secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez, ante las alegaciones relacionadas al caso de un escalamiento en la casa de su hija en Gurabo.

“No podemos poner de la mano ambos procesos. Un proceso es el del juez Díaz Reverón y otro proceso es el de la secretaria de Justicia, independientemente de la relación que tengan como cónyuge en el ámbito personal”, dijo Salgado Schwartz en entrevista radial (Radio Isla).

Sin embargo, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura no quiso abundar sobre si el juez Díaz Reverón incurrió en una actuación indebida. No obstante, dijo que en casos en están involucrados familiares de los jueces, éstos deben solicitar un relevo. Además, señaló que el juez no ha sido relevado de su sala, aunque eso podría ser posible.

La presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), Maite Oronoz Rodríguez ordenó la noche del miércoles una investigación sobre las imputaciones contra Díaz Reverón. Esto, luego que la radio emisora NotiUno 630 reportara que el agente Javier Marcano Marrero, quien investigó el caso de robo en la casa de la hija de la suspendida secretaria de Justicia, le comunicó a su supervisora que supuestamente fue citado por Díaz Reverón a su sala del Tribunal de Caguas, para pedirle que sea testigo de defensa en el caso que fue incoado por el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Salgado Schwartz detalló que como parte del proceso administrativo, la presidenta del TSPR tiene que autorizar a la Oficina de Asuntos Legales para inicie el proceso investigativo y le solicite al juez que exprese su postura. Luego el director administrativo de la OAT tomará una determinación y si procede la radicación de una querella, entonces inicia el procedimiento de descubrimiento de prueba. El TSPR en pleno es quien determinará cualquier sanción contra el togado.

Entretanto, Salgado Schwartz pidió que no se lleguen a conclusiones y que se dé el debido proceso sobre las alegaciones contra el juez.

“Lo más que puedo brindar a la discusión es que se le permita al juez presentar lo que sería su defensa ante la Administración de Tribunales porque ciertamente ahora mismo lo que tenemos es una alegación de parte del señor agente. Alegación entre comillas. Lo que tenemos es una situación particular de lo que sucedió que él está informando a sus superiores…” dijo Salgado Schwartz al explicar que los cánones de ética judicial le impiden al juez expresarse en público.

“No es que la Rama Judicial esté incluida en el ‘tiroteo’ entre la Rama Ejecutiva y Legislativa con el asunto de la secretaria de Justicia. Que está citada la secretaria de Justicia para presentarse unas denuncias, eso es un evento… Lo que sí es que pido que no lleguen a la conclusión de que esto está adjudicado ya. Que no se llegue a estirar el chicle de que esto es un reflejo de todo lo que está sucediendo en la judicatura… No se puede llegar a una conclusión de lo que pasó allí hasta que se termine el proceso. Todo lo demás es preliminar”, insistió el togado, quien además es juez del Tribunal Apelativo.

La secretaria de Justicia está citada para el viernes, 7 de diciembre a la 1:30 de la tarde, a la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan, para enfrentar las denuncias que no fueron reveladas por el PFEI.