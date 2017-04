Ex alcalde de San Juan le hace llamado a Carmen Yulín Michelle Gonzalez

El ex alcalde de San Juan, Jorge Santini Padilla, dijo que la actual alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, busca protagonismo con manifestaciones que ponen en riesgo a muchos al incitarlos a la violencia.

“La función de la alcaldesa no es esa, a ella no la seleccionaron para organizar protestas, incitar a violar la ley y utilizar los recursos del municipio para sufragar agendas ideológicas. Mientras San Juan está en cantos y sus calles municipales sucias y llenas de boquetes, su alcaldesa anda promoviendo la violencia. Su sed de protagonismo en momentos donde su partido la abuchea por sus posturas separatistas, es evidente, y debe preocupar a muchos cuando ese oportunismo pone en riesgo a otras personas”, dijo Santini, al destacar que un funcionario público no debe propiciar violar la ley.

“Durante los pasados cuatro años, la alcaldesa de San Juan estuvo callada, no cuestionó los más de 90 impuestos de su gobierno, y apenas participó de alguna manifestación. Al cambiar el gobierno, la politiquería se apoderó de su ser y ahora capitanea las manifestaciones en contra del gobierno, incitando a la violencia”, agregó el ex alcalde de San Juan.

Asimismo, Santini dijo que los populares conocen el doble discurso de Yulín y por eso la rechazan. “Los populares y los empleados municipales la conocen muy bien. Existe una gran diferencia entre su discurso público para las gradas y la acción. Cuando miramos la cantidad de empleados que ha despedido, las acciones que ha tomado, como vender propiedades municipales y privatizar servicios, cuando se opone a que otros lo hagan”.