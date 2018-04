Estudiantes de Cataño reciben atuendos para su graduación Michelle Gonzalez

Por segundo año consecutivo, la Oficina de la Primera Dama de Cataño, entregó hoy trajes y accesorios a graduandos de la escuela superior, Francisco Oller. La actividad, denominada Vive Tu Prom, se llevó a cabo en el Salón Rebecca y contó con la participación de talleristas que ofrecieron consejos de etiqueta, maquillaje, autoestima e inicio a la vida universitaria.

“Hoy entregamos atuendos a 33 estudiantes. Nuestro compromiso con la juventud va más allá de un ajuar que los haga lucir bien en su baile de graduación. Vemos todo esto de una manera integral y por esto incluimos talleres de autoestima e introducción a la vida universitaria, dos aspectos importantes en esta etapa de sus vidas”, sostuvo la primera dama, Roxanna Sifre, luego del evento.

La primera dama destacó que Marta Flores de Lux Boutique, habló sobre las situaciones que pueden enfrentar al comenzar estudios universitarios, el diseñador de modas, By Sojé presentó el tema de una autoestima saludable e Ivis Abella, de Aveda Makeup en The Mall of San Juan, ofreció técnicas de maquillaje.

Sifre agradeció a los 32 auspiciadores que tuvo el evento y anunció que debido a la gran acogida que tuvo la convocatoria llegó a un acuerdo con la dirección de la escuela para que cada joven graduando que hoy no recibió atuendo, pueda pasar por su oficina y escoger un traje y accesorios.

“El pueblo fue generoso. Los comerciantes de Cataño y otros de la región, se volcaron en atenciones y donaciones para estos jóvenes, varones y niñas, que concluyen su escuela superior en nuestro pueblo. Esto quiere decir que mi pueblo, tras huracanes y marejadas, sigue vivo y listo para colaborar con aquellas causas que son meritorias. Solo tuve que hacer público mi deseo de ayudar y darle un respiro a las familias. Tan exitosa fue la invitación que muchas de estas niñas reciben dos trajes y sus madres también. Incluimos a los varones porque ellos también merecen que atendamos sus necesidades e ir guapos a su prom”, concluyó Sifre.