Un error para Aida Díaz eliminar educación con Perspectiva de Género El Expresso de Puerto Rico

SAN JUAN (CyberNews) – La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), la doctora Aida Díaz calificó el jueves, como un error la Carta Circular 32-2016-2017.

“A mí me parece que ha sido un error”, dijo Díaz en entrevista con CyberNews.

“Estoy viendo que se están tomando decisiones que nos están devolviendo a un estado en el que no adelantamos, o sea, hay avances que se habían hecho y la eliminación de esta carta especialmente no era necesaria. Aquí cada cual sabe lo que es y lo que quiere ser, y nuestros estudiantes a pesar de la Carta (Circular), a partir de la Carta yo no vi que hubiese problemas por la vestimenta ni por el uso de los baños ni mucho menos. Así que me parece innecesaria la derogación de esa carta, me parece que es un retroceso”, añadió.

El secretario de la Gobernación, William Villafañe, anunció que el Departamento de Educación dejó sin efecto la Carta Circular 19-2014-2015 sobre la política pública de equidad de género; así como el inciso 9 de las Directrices Generales de la Carta Circular 16-2015-2016 sobre uniformes escolares.

La secretaria de Educación, Julia Keleher emitió a esos efectos, la Carta Circular 32-2016-2017.

De acuerdo a la Carta Circular 32-2016-2017, el Departamento de Educación reconoce que el sistema de enseñanza debe estar enmarcado en un ambiente de valores y respeto a la diversidad. “Toda política pública deberá proveer la protección y enseñanza de los valores de nuestra sociedad puertorriqueña. Las iniciativas que presente esta agencia deben estar basadas en el respeto a la diversidad de ideas y convicciones como uno de los principios básicos que definen a los puertorriqueños”, reza el documento.

Asimismo, la carta indica que nuestras escuelas son un reflejo de nuestra sociedad; por lo tanto, tenemos un compromiso inequívoco con rechazar cualquier forma de discrimen.

“Se conoce como equidad de género la defensa de la igualdad del hombre y la mujer en el control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad. La equidad de género tiene como norte que las mujeres y los hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, tengan derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad; así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar”, dicta la carta circular emitida.

Se mencionó que próximamente, el Departamento de Educación nombrará a un grupo multisectorial dirigido a ampliar las iniciativas dirigidas a promover la enseñanza de la equidad de género en nuestro sistema educativo.

Tanto el Departamento de Educación como el Gobierno “reafirman su compromiso con la equidad, el respeto y la dignidad de toda la niñez de nuestro sistema escolar, fomentando la sana convivencia mediante la ética y los valores universales que nos aplican a todos. La dignidad del ser humano es inviolable, nuestra diversidad de pensamiento merece ser respetada y todos los niños de nuestro sistema de educación serán tratados como iguales, sin distinción alguna, fomentando el desarrollo pleno de sus capacidades y habilidades”.