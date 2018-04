EPA culmina recogido de desperdicios domésticos peligrosos Michelle Gonzalez

(CyberNews) – A medida que la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) continúa la transición de la fase de respuesta a la fase de recuperación en su trabajo para responder a la emergencia tras el huracán María en Puerto Rico, por lo que la agencia está eliminando gradualmente la labor de recoger desperdicios domésticos peligrosos.

La EPA, en conjunto con funcionarios del gobierno local, terminará su recogido de desperdicios domésticos peligrosos en muchas áreas de Puerto Rico el 13 de abril. La EPA está coordinando eventos de recogidos especiales de un solo día en ciertos lugares hasta el 22 de abril.

“La EPA está efectuando una transición de la respuesta inmediata hacia la recuperación a largo plazo; y nuestro programa de desperdicios domésticos peligrosos en todo Puerto Rico ha ayudado a muchas personas a desechar correctamente los artículos potencialmente peligrosos que pueden tener almacenados en sus hogares”, señaló el administrador regional de la EPA, Pete López en declaraciones escritas.

“El éxito de este programa ilustra muy bien la importancia de la cooperación y la coordinación en todos los niveles del gobierno hacia una meta en común: proteger la salud de la gente de Puerto Rico”, agregó.

Indicó que la EPA trabajó estrechamente con la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE por sus siglas en inglés), el gobierno de Puerto Rico, los municipios y entidades no gubernamentales para hacer recogidos, utilizando una combinación de recuperar materiales de las aceras y eventos de uno o varios días en un solo lugar para recoger desperdicios domésticos peligrosos.

“En total, la EPA ha recogido casi un cuarto de millón de artículos. El volumen que se recoge ha disminuido drásticamente y la necesidad de este servicio está llegando a su fin”, dijo López.

Detalló que los desperdicios domésticos peligrosos incluyen latas de aerosol, detergentes domésticos y sustancias químicas, pintura y artículos electrónicos como computadoras y televisores. Los materiales domésticos peligrosos también incluyen baterías o pilas, que han pasado a ser una importante preocupación debido al gran volumen de baterías que utilizan los residentes que no tienen servicio de electricidad. Los desperdicios domésticos peligrosos no se deben descartar junto con la basura normal ya que pueden contaminar terreno, cuerpos de agua y agua subterránea.

Según el funcionario, en la mayoría de los municipios en Puerto Rico, hay centros de acopio para los desperdicios domésticos peligrosos, donde los residentes deben dejar sus materiales peligrosos. Para conocer más detalles sobre los centros de acopio específicos, los residentes deben comunicarse con su municipio.

Además, dijo que la EPA está recogiendo desperdicios domésticos peligrosos, artículos electrónicos y contenedores abandonados, los cuales incluyen drones, tanques, recipientes y cilindros que se encontraban flotando en cuerpos de agua o en su cercanía. En Puerto Rico, se han recogido aproximadamente 248,100 drones, tanques de propano, cilindros y otros contenedores que se ha evitado terminen depositados en los vertederos y/o rellenos sanitarios.

En caso de tener preguntas sobre el programa de la EPA para recoger desperdicios domésticos peligrosos en Puerto Rico, llame a la línea gratis de la EPA al 888-283-7626.

Puede encontrar información sobre los eventos de recogidos especiales de la EPA a continuación, o visítenos en Facebook en https://www.facebook.com/eparegion2 . Para conocer más detalles y ver fotografías, visite la Página Web del Huracán María y el Mapa informativo del Huracán María.