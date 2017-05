“Encapuchados no caben en nuestra democracia” dice Carmelo Ríos Michelle Gonzalez

Foro Noticioso – El portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos asumió un turno inicial en la sesión ordinaria de hoy lunes para defender las medidas que se aprobaran hoy y censurar a manifestantes encapuchados han cometido actos de vandalismo como ocurrió el pasado primero de mayo tras el llamado paro nacional, así como a los estudiantes universitarios que mantienen cerrados los portones de la Universidad de Puerto Rico limitando el derecho de los que quieren continuar con sus estudios.

“Los encapuchados no caben en nuestra democracia esa es la verdad, los que rompen cristales en el banco no caben en la democracia y el orden de las cosas. Aquí caben los que dan la cara y los que enfrentan las posiciones más difíciles a favor de los buenos. La universidad tiene que estar abierta los que no quieren estudiar se pueden quedar fuera de los portones, es su derecho, pero los que quieren entrar deben tener acceso, no por el capricho de algunos sino por el derecho de todos”, expreso el también senador por el distrito de Bayamón.

Entre las medidas que el Senado se apresta a considerar en la sesion de hoy esta el proycto de La Fortaleza que enmienda el Código Penal a fin de aumentar las penas a las personas que encapuchados incurran en delitos al momento de realizar protestas o manifestaciones públicas.