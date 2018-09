En agenda de Pesquera implantar los planes para atajar la ola de violencia Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera admitió el jueves que tienen un plan establecido con las autoridades federales para controlar la entrada de sustancias controladas a la isla, que aún no se ha implantado.

“Estamos tratando… Yo me reuní con el que ahora es comandante del Coast Guard hace un mes atrás. Tenemos un plan trazado que todavía no lo hemos empezado, pero tenemos un plan trazado, precisamente para lo marítimo, porque él es el que controla. Todas esas iniciativas las estamos trabajando”, dijo Pesquera en una entrevista radial (WKAQ).

Según dijo, el móvil de la mayoría de los asesinatos que se han reportado últimamente en la isla, es el trasiego de drogas.

“No obstante, la raíz de esto, de este ‘weekend’, esta racha mala ha sido droga. No hay duda alguna… La mayoría (de casos) aquí es por narcotráfico. Ese problema lo tenemos, ese problema no es de ahora. Nos está dando problemas porque no producimos aquí (la droga) y sin embargo, entra por todos lados”, dijo Pesquera, aunque dijo que también se dan otros casos por peleas o crímenes pasionale.

Sin embargo, aceptó que al sacar cargamentos de drogas de las calles, se desata el crimen y los asesinatos. “Cuando más aprietas por un lado, vienen estas rencillas de buscar gente y matarlas… Estamos sacándole las tarjetas de ellos. Esto promueve este tipo de situación, esta racha. Pero de que nosotros lo estamos atendiendo, lo estamos atendiendo”, mencionó.

La expresiones de Pesquera se dan ante las estadísticas de la Policía que cuentan que hasta el miércoles, 5 de septiembre se habían reportado 454 asesinatos, siete menos que los 461 ocurridos en 2017 a la misma fecha.

Un total de 19 asesinatos se han reportado en los primeros cinco días de este mes. De éstos, tres se reportaron la tarde del miércoles en el Sector El 26 del Barrio Ingenio de Toa Baja, en lo que constituye la séptima masacre del año y la segunda de este mes. Los occisos son Christopher Díaz Martínez de 18 años; Carlos Díaz Mora de 23 y Jonathan Clemente Rivera de 26. Un cuarto sujeto, identificado como José Antonio Ruiz Ríos de 21 años, resultó herido.

Tan reciente como el domingo pasado se reportó la sexta masacre del año en Humacao, en la que también fueron asesinadas tres personas.

El comandante Luis Pabón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón no descartó que el móvil de la matanza de Toa Baja sea el trasiego de drogas.

Por su parte, el alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, quien expresó preocupación ante el asunto de la seguridad, dijo que solicitará a Pesquera se evalúe la activación de la Guardia Nacional.

“Voy a hablar con Pesquera. Uno de los planteamientos que quiero hacer es que podamos evaluar activar la Guardia Nacional. Tenemos pocos efectivos a estos momentos de policías estatales y lo propio ocurre con los municipales. Tenemos que hacer un elemento de conexión con las fuerza que tengamos disponible para poder trabajar en un momento urgente de darle tranquilidad a la ciudadanía. Si eso fuera una alternativa, quiero discutirlo para ver cómo reaccionan. Yo pienso que es lo que puedo sugerir en este momento”, dijo Márquez en entrevista en otra emisora (Radio Isla).

“Si eso es o no, es lo que quiero que se me explique y ver las alternativas que vamos a tener, porque algo tenemos que hacer para darle más tranquilidad a nuestro pueblo en Toa Baja y Puerto Rico”, agregó.