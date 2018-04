El juego como herramienta contra el maltrato de menores Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La Red de Albergues de Puerto Rico (RAICIEM-PR) dio inicio a una campaña de orientación para concienciar sobre los derechos de los niños en abril donde se celebra el Mes de la Prevención del Maltrato a Menores y el Mes de la Prevención de abuso sexual de forma amena y divertida para los niños.

Su presidente Marcos Santana Andújar, indicó que a raíz del paso del huracán Irma y Maria hubo daño a las estructuras, a las viviendas, a las vegetación y también arrebató la alegría y la esperanza de muchos niños.

“Tristemente nos levantamos ayer (domingo) con la noticia de la muerte de un menor de edad supuestamente por haberse quitado la vida. La confusión y la desesperanza que nos ha dejado la tormenta junto a otros factores como el de la crisis económica no ha hecho repensar la forma en la que orientamos a nuestros niños. Por eso hemos ideado esta manera de llevar amor, esperanza, juegos y alegría con orientación sobre sus derechos”, explicó Santana Andújar en declaraciones escritas.

Recalcó que aunque han hecho mucho como organización, falta lograr que los niños cuenten con servicios básicos adecuados como el de salud mental, entre muchos otros servicios dentro de lo que destacó la inversión en la prevención desde las primeras etapas de gestación hasta la adolescencia. “Tenemos que ver la importancia de mirar los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no como objetos de caridad y atención en los planes de recuperación del país”, acotó el presidente de RAICIEM-PR.

“Desde el día posterior al paso del huracán María estuvimos visitando los albergues y centros para menores y una constante en todos los niños y niñas era: ‘¿Marcos cuándo vamos a jugar?’ Entonces, es de este reclamó que nace nuestro tema para el mes de abril: ¡Del dicho al hecho, el juego es un derecho!”, añadió.

Asimismo, indicó que también la Red de Albergues ha desarrollado el proyecto APAME: Apoyo Psicosocial a Menores post huracán compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, facilitadores y otros profesionales que diseñan intervenciones para atender y disminuir los síntomas de estrés post traumático a consecuencia del huracán en niños y niñas sobrevivientes de violencia de albergues en todo el país.

Aseguró ya han impactado unos mil menores entre los albergues, comunidad y escuelas que lo Shan solicitado. Estas iniciativas educativas se han iniciado en los 77 albergues de niños y niñas con estaciones dirigidas para mitigar las consecuencias y el daño emocional causado por el paso del huracán y además promocionar el derecho al acceso a la educación. El proyecto cuenta con equipos multidisciplinarios para una intervención más asertiva y completa.

No obstante, mencionó desconocer si a los menores de hogares recursos u hogares sustitutos se les ha ofrecido este tipo de servicio como a los menores en los albergues. Tampoco conoce las estadísticas de referidos de situaciones de maltrato.