Educación alega está próximo a concluir reubicación maestros Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher informó el miércoles que está próximo a concluir el proceso de confirmar la ubicación de los maestros en las distintas escuelas del sistema, a pesar que ha habido problemas con algunos casos.

“Un grupo de poco más de mil maestros ha sido identificado para trabajar en proyecto especiales de la secretaria, que se estarán comunicando próximamente. De ese grupo asignado a proyectos especiales, el 55 por ciento ya confirmó también su ubicación. Es de ese reducido grupo de maestros que en días recientes se han estado recibiendo preocupaciones con respecto a su ubicación”, dijo Keleher en declaraciones escritas.

Keleher aseguró que de un universo de 22,626 maestros que forman parte del DE en este momento, más de 18,000 maestros han sido confirmados en su ubicación original, lo que representa más de un 80 por ciento de todos los maestros del sistema que no se han visto afectados.

Precisó que de los maestros identificados como recurso disponible (2,675) que han sido reubicados en las escuelas, el 88 por ciento ya ha aceptado su ubicación a través del portal del empleado. Un 6 por ciento de los maestros disponibles no ha entrado a la plataforma para ser ubicados y solo el otro 6 por ciento restante (168 maestros) presentó algún reparo o dificultad con la ubicación asignada.

“El DE ha estado atendiendo a aquellos maestros que han confrontado dificultades con la confirmación de su ubicación o que entienden que es equívoca la que se le asignó. Se han estado analizando los casos particulares para detectar cualquier dificultad, error humano, electrónico o de cualquier índole en la cadena de procesos para aclarar a la brevedad su correspondiente asignación”, aseguró Keleher.

Explicó que uno de los factores que se ha detectado en los casos puntuales que podrían influir o haber afectado el proceso de ubicación, es que en algunos casos se han detectado discrepancias o falta de actualización de datos en el sistema de Recursos Humanos de la agencia con respecto a las certificaciones y capacitación de algunos de los maestros identificados como recursos disponibles. Otro de los factores es que los maestros hayan hecho una selección incorrecta o para la que no tenían la certificación requerida. En algunos casos, preocupados por no perder su empleo, los maestros validaron datos de ubicación en el sistema electrónico o seleccionaron alternativas que no correspondían.

Entretanto, la secretaria explicó que son numerosos los elementos que se toman en consideración durante el proceso de ubicación de recursos del DE. Muchos factores interactúan entre sí o se correlacionan de tal modo que modifican las determinaciones de ubicación.

Por otra parte, la matrícula electrónica cerró el 15 de julio, por lo que se inicia ahora la etapa de reconciliación de estos datos de matrícula con la necesidad específica de maestros en cada escuela.

El DE está atendiendo los casos particulares de los maestros que han presentado preocupaciones sobre su ubicación para resolver con agilidad cualquier discrepancia entre la información de sistemas y reconciliar los datos que puedan producir los maestros reclamantes.

La secretaria, por su parte, enfatizó que el mecanismo de ubicación “se lleva a cabo todos los años pero que el proceso de consolidación de escuelas, la implementación de matrícula en línea (que daba libre selección a los padres), entre otros factores que hacen único este inicio de clases son elementos que el DE tenía en cuenta, por lo que empezó con tiempo a hacer el proceso de validación de ubicación para que hubiera el espacio de atender las dificultades típicas que traen consigo los procesos nuevos y de cambio”.

La titular también destacó que “los maestros son recursos del Departamento de Educación, no de una escuela en específico”. La ubicación del maestro, como uno de los recursos más fundamentales de todo el sistema, es clave y debe estar dictaminada por la necesidad de la prestación de servicios a los estudiantes que son la razón de ser de todo el Departamento.