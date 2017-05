Ednita Nazario presenta su libro e invita al diálogo constructivo en el país El Expresso de Puerto Rico

Por Manuel Ernesto Rivera

SAN JUAN – En momentos en que celebra el lanzamiento de su primer libro titulado “Una vida”, la cantante Ednita Nazario reconoció el derecho del pueblo a protestar cuando se siente arrinconado, pero destacó que los ciudadanos y el gobierno tienen que mejorar sus relaciones a través del diálogo.

En entrevista con CyberNews, la artista habló sin tapujos sobre cómo ve a su isla y recordó que hay asuntos que no están bajo el control local por ser territorio de los Estados Unidos.

“El pueblo tiene muchos reclamos porque esto no viene de ahora. Esto viene de montones de errores que se han cometido anteriormente, que no necesariamente los hemos cometido nosotros, que han sido nuestros gobernantes, pero nosotros los elegimos. Y entonces por eso es que tenemos que tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo, a quiénes estamos eligiendo, quiénes son nuestros representantes, cómo piensan y darnos a respetar y no esperar que se llene el cuarto de agua, sino ir expresándonos y haciéndonos sentir. La democracia es participatoria. La democracia requiere que nosotros participemos en todo”, destacó.

La intérprete de “Ni una lágrima” dijo que la mejor forma de alcanzar las metas comunes es a través del diálogo.

“El diálogo es crítico. A mí no me grites porque no te oigo, a mí no me impongas porque voy a salir corriendo. Y eso va de parte y parte. No va solamente del pueblo, sino también del gobierno. El gobierno también tiene que aprender a escuchar y a dialogar porque si no se dialoga no se va a llegar a ningún acuerdo positivo”, dijo.

No obstante, apostó a la capacidad de los puertorriqueños para echar hacia adelante.

“Yo soy de las que me abandero con el positivismo. Yo soy de las que piensa que este país ha pasado por la salsa y el guayacán, pero yo tengo fe en nosotros. Yo tengo la fe de que el puertorriqueño cuando se le arrincona contra la pared, responde. Aquí hay una cosa que es clara: hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y hay otras que sí. Yo creo que nosotros tenemos que abrirnos a la posibilidad de reinventarnos, de buscar alternativas a no seguir haciendo las mismas cosas y esperando resultados diferentes. Yo creo que eso es lo más importante”, declaró.

Sostuvo que ha tenido esta conversación muchas veces con su hija Carolina, quien le ha mostrado preocupación por la difícil situación que atraviesa el país.

“Tenemos que seguir adelante porque no tenemos otra alternativa porque lo más importante que requiere la crisis en nuestros pueblos es que nosotros nos hagamos responsables de lo que tenemos que hacer nosotros de educarnos, de informarnos, de tomar decisiones inteligentes, de gritar y de protestar porque también uno tiene que sacarse esas frustraciones de adentro, pero hay que construir. ¿Y cómo construimos? Pues mira, dando lo mejor de nosotros, enalteciendo las cosas positivas de nuestro país. Yo lo hago constantemente”, afirmó.

Indicó que “cuando uno viaja y conversa sobre Puerto Rico en otros lugares se da cuenta que hay mucha desinformación sobre nuestra idiosincrasia”.

“Yo soy embajadora de Puerto Rico donde quiera que voy y me hablan siempre de los problemas, pero yo hablo de las virtudes de Puerto Rico porque los problemas están y los problemas se distorsionan mucho. O sea, cuando uno está lejos y uno ve las realidades de Puerto Rico en muchos casos están parcializadas y están distorsionadas, pero es mi labor como puertorriqueña y como puertorriqueña, que tiene una voz internacional enaltecer las cualidades del pueblo puertorriqueño, de su poder de lucha, de su poder de levantarse, de su conciencia colectiva y yo soy de las que cree en eso. Yo soy de las que cree que la lucha la empezamos en la casa con nuestros hijos dando un buen ejemplo, con nosotros mismos, ayudando a la juventud, escuchándolos y el diálogo”, señaló.

Sobre su libro autobiográfico, “Una vida”, dijo que se motivó a escribir luego de una conversación con su manejador Bruno del Granado.

“Yo nunca compartí mi vida privada. Esa fue una puerta que yo siempre mantuve cerradita desde muy chiquita porque me parece que era en cierta medida respetar a la gente que formaba parte de mi vida privada, que no son figuras públicas. Entonces siempre fui muy celosa con eso. Y compartir los momentos difíciles, tampoco me gustaba la idea porque entendía que mi vida privada no era relevante, que lo que era importante para el público era mi trabajo, mi música, mis shows y lo que pasaba detrás, pues pasaba detrás y nunca se me ocurrió”, aceptó.

Dijo que nunca se interesó en hablar de su vida porque pensaba que lleva una vida normal y sin escándalos.

“Yo creo también que llega el momento, hay un momento en que uno se siente cómodo con quien uno es. O sea, ya no hay temores y yo creo que llegó ese momento, me pareció buena idea. Los problemas que yo he pasado en mi vida, los pasa cualquier mujer. Los encuentros y los desencuentros con el amor, mis tres matrimonios, eso son historias de la vida cotidiana. Yo nunca he sido una persona escandalosa. Mi vida no ha tenido nada de eso. Yo he sido una persona bastante tranquila y por eso es que también es que decía que mi vida es aburrida. Lo único que he pasado han sido problemas normales, que pasa cualquier ser humano. No hay nada en mi vida que sirva para chismes”, dijo.

Destacó que su libro puede servir para que otras personas entiendan que “se puede pasar por momentos oscuros y se pueden superar con fe, con pantalones, con fuerza de voluntad uno puede salir adelante”.

Y sobre el álbum que lleva el mismo nombre y del cual realizará dos funciones el 13 y 14 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico señaló que por fin canta salsa.

“Albita me trajo una canción que yo la grabé para el disco de ella, que es una canción de Myrta Silva que se llama ‘Loca’ y yo nunca en mi vida había cantado salsa, pero la verdad es que quedó súper brutal y se la pedí para yo ponerla en este disco también. Es una colaboración maravillosa. Yo a ella la admiro muchísimo, es una gran artista”, indicó.

Afirmó que está igual de encantada con el tema en el que colaboró con su amigo Gilberto Santa Rosa y que escribió Manolo Ramos.

“Yo estaba siempre esperando esta canción. Una canción especial. La canción llegó de la mano de Manolo Ramos, que yo adoro que es un compositor espectacular boricua, y esa canción es preciosas. Yo fui la que me antojé de la canción. Yo le dije Manolo yo quiero grabar ‘Ser tu amigo’. Le dije esta canción está bonita para hacerla a dúo y a nuestro productor se le ocurrió hacerla con Gilberto. Gilberto está en su mundo tropical y yo en mi mundo de balada y quedó bien bonito”, dijo con amplia sonrisa.

Y del concierto afirmó que se ha estado preparando hace mucho tiempo y el repertorio incluirá canciones que anteriormente no había cantado, así como las del nuevo álbum y sus éxitos.