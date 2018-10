DRNA investiga muertes de animales en Zoológico de Mayagüez, Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, ordenó una investigación sobre la muerte de ciertos animales en el zoológico Juan Rivero ocurridas luego del azote del huracán María y del proceso para disponer de esos cuerpos.

“He ordenado esta investigación porque me preocuparía que no se hayan hecho de acuerdo con los protocolos establecidos. Aun debemos establecer la contabilidad y el proceso. Debemos dar certeza de que los animales no sufren en el único zoológico que hay en Puerto Rico”, dijo Vázquez Rivera en declaraciones escritas.

La titular de las agencias ambientales compartió también la triste noticia de que un impala murió este pasado domingo en la noche. Conforme a la información que le brindó el personal del zoológico, el impala había tenido que ser separado de la población de animales y puesto en refugio debido a que atacaba a otros animales, cebras e impalas. Por causa de esas peleas, el impala ya había perdido parte de uno de sus cuernos y tenía lastimada una pata. Luego de un tiempo se decidió regresarlo a la población de animales.

En evaluaciones veterinarias anteriores el impala no mostró mayores problemas. Sin embargo, ya más recientemente el animal mostró signos de depresión y pérdida de peso. El animal estaba programado para ser evaluado este próximo jueves.

En este momento el zoológico está siendo intervenido para la reparación de verjas, conexiones eléctricas, arreglo de jaulas, creación de áreas de contención por tormentas. De igual forma, se contrató los servicios de una oficina veterinaria, y ya se comenzó la evaluación de los animales.

El DRNA y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) están en un proceso de transición para la transferencia del Programa de Parques Nacionales (PPN), del cual es parte el zoológico, conforme a lo establecido en la Ley 171 de 2018 y a la política pública del gobernador Ricardo Rosselló Nevares para transformar el gobierno y hacerlo más ágil y efectivo.

El estatuto concede 180 días para culminar la transición, en cuya fase inicial han participado el DRNA, el DRD, la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal, así como la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

“En el caso particular del Zoológico Juan A. Rivero, sabemos que hay posturas enfrentadas entre varios sectores de la sociedad. Algunas decisiones anteriores al actual traspaso ya fueron tomadas y les daremos la continuidad que nos ordenan esas determinaciones, como país de ley y orden. De lo que no debe haber dudas es sobre la responsabilidad que en el DRNA hemos asumido con los animales del zoológico”, agregó Vázquez Rivera.

Explicó que aun sin haber sido transferido todavía al DRNA el presupuesto de Parques Nacionales, equipos ni empleados, “hemos realizado contrataciones y compra de materiales y equipos para el bienestar de las especies que allí habitan”.

“Los que me conocen saben que soy una defensora de los animales, de su preservación y de que tengan las mejores condiciones para su sobrevivencia. En este momento no voy a claudicar a esos principios. La salud de los animales nada tiene que ver con las posturas encontradas que públicamente han manifestado diversos sectores, entre los que se encuentran los que quieren que no exista un zoológico y se libere a los animales en santuarios y los que pugnan por y reclaman la administración del parque de animales,” finalizó diciendo la secretaria de Recursos Naturales.