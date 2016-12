Donahue cobra más de $40 millones, mientras aumento a la luz será necesario El Expresso de Puerto Rico

SAN JUAN (CyberNews) – El director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Javier Quintana acudió el martes a las vistas de transición, donde ofreció detalles del dinero cobrado y los resultados del contrato de la empresa AlixPartners y la oficial de reestructuración, Lisa Donahue, mientras que dejó claro que un aumento a la tarifa es necesario para mejorar la infraestructura de la corporación.

“El número exacto de lo que hemos desembolsado hasta el momento son 41.79 millones de dólares… Ha sufrido unas seis enmiendas aproximadamente en el transcurso de la vida del contrato”, dijo Quintana a preguntas de uno de los miembros del Comité de Transición entrante.

Explicó que la empresa actualmente cuenta con cerca de 15 “full time equivalents”. “Ese contrato tiene la flexibilidad de permitir traer expertos dependiendo del momento que se necesiten. En términos generales, ya llevan sobre dos años en la Autoridad de Energía Eléctrica como parte de este proceso de reestructuración”, dijo.

El funcionario aseguró que ningún funcionario cobrará alguna cuota como recompensa si se logra la reestructuración de la deuda de la corporación pública.

Detalló que el contrato con AlixPartners contempla un 8 por ciento para gastos reembolsables como transportación terrestre y aérea, comida, hospedaje, entre otros. Dijo que la empresa ha estado por debajo de ese por ciento y que se han desembolsado 889,093 dólares para esa partida.

De otra parte, especificó que el acuerdo de reestructuración con cerca del 70 por ciento de los acreedores vence este jueves, 15 de diciembre y que están en proceso de negociación con los acreedores.

Además, el funcionario dijo que el acuerdo de reestructuración ha logrado un ahorro de 400 millones de dólares y además se ha logrado una reducción del principal de la deuda de 600 millones de dólares y 700 millones adicionales relacionados a un periodo de alivio de cinco años. Detalló que el ahorro de 600 millones de dólares responde a y un recorte de 15 por ciento en los bonos no asegurados.

Sin embargo, a preguntas de otro de los integrantes del comité transición, Quintana explicó que los ahorros proyectos serán una realidad una vez se concrete la transacción financiera, entiéndase el intercambio de los bonos de titulización.

Sin embargo, Quintana aceptó que la AEE ha desembolsado aproximadamente 30 millones de dólares para el pago de asesores de los acreedores como parte del acuerdo de indulgencia desde el 2014.

“Es fundamental que se pueda concretar este proceso para que la inversión que es necesaria hacer, especialmente la proveniente del sector privado, se pueda convertir en realidad en estos próximos cuatro años. La experiencia vivida al presente ha sido que la inestabilidad financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica ha inhabilitado a posibles inversores en proyectos de energía que le estarían vendiendo energía a la autoridad… Si el acuerdo no se da, yo no visualizo un plan B en este momento”, advirtió.

Mientras tanto, el titular de la AEE detalló que cerca de 147 millones de dólares están congelados en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Por otro lado, Quintana aceptó que el fondo de construcción de la AEE actualmente tiene 68 millones de dólares y que está a punto de agotarse. “De ahí que es crítico el 1.29 centavos (del aumento) para poder generar los ingresos necesarios para poder reinvertir en la infraestructura de la Autoridad… Nosotros hemos estado llevando a cabo inversiones estos años pero hemos tenido que establecer prioridades y definir cuáles de aquellas inversiones son las más críticas y en esas nos estamos enfocando. Es fundamental invertir en la infraestructura de la Autoridad y para eso necesitamos dinero adicional”, expresó.

“Si usted no mejora la red de transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica, de nada le va a servir que construyan proyectos nuevos de generación”, añadió.

Además, Quintana dijo que el Fondo de Reserva de cerca de 600 millones de dólares para el pago de bonos de la corporación ya se acabó. El dinero fue utilizado para gastos operacionales e infraestructura, que fue lo que los acreedores concedieron en el acuerdo de indulgencia.

Entretanto, dijo en la vista que el renglón que más ha impactado la reducción en ventas de la AEE ha sido la reducción de 43 por ciento en el consumo del sector industrial en los pasados 10 años.

Explicó que la Comisión de Energía realiza vistas públicas sobre el aumento de 1.29 centavos para lograr una tarifa permanente. Además, detalló que el cargo titulización se utilizará a través de la Corporación para la Revitalización de la AEE que comprarán la deuda a descuento. Ese cargo adicional entraría en vigor tres meses después que se complete la transacción de venta de los bonos de titulización. “En estos momentos la cantidad se estima en los 3.1 centavos. Sin embargo, el monto total de ese cargo va a depender de la transacción final”, explicó el director de la AEE al aceptar el aumento sería en total de cerca de 4.4 centavos por kilovatio hora.

“Nosotros hemos hecho todo lo posible y no me detengo en continuar la búsqueda de alternativas… El hecho de que se haya tomado esa determinación no solamente está atada única y exclusivamente a la generación de ahorros… Hemos hecho todo lo posible y hay oportunidades adicionales que estamos trabajando en ellas”, afirmó.

Según expuso Quintana en la audiencia, el presupuesto total de la AEE supera los 3 mil 900 millones de dólares, mientras que la corporación ha arrastrado un déficit operacional de 1,998 millones de dólares.