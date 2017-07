Divididos entre Ángel y Carmelo Michelle Gonzalez

Sondeo de El Expresso refleja cerrada contienda primarista

Michelle González Paonessa

Redacción EL Expresso

Actualmente Guaynabo registra cerca de 100 mil habitantes.

Sin embargo, se espera una participación aproximada de 20,000 votantes, quienes tendrán en sus manos la elección del nuevo alcalde a celebrarse el próximo sábado 5 de agosto.

Ya el sentir de los guaynabeños se observa por doquier debido a las campañas que realizan los candidatos Carmelo Ríos (posición #1 en papeleta) y Ángel Pérez (posición #2 en papeleta).

El Expresso se dio a la tarea de recorrer varios puntos de la ciudad para conocer la opinión de la gente y, como era de esperarse, la división de opiniones refleja una lucha bien cerrada entre ambos aspirante del Partido Nuevo Progresista.

Rosa Torres dijo que, a pesar de conocer a Ríos, favorece a Pérez en la contienda.

“Te puedo decir que Carmelo se crió donde yo vivo; yo lo encuentro farandulero, yo entendía que le iba a dar el voto a él, pero cambié recientemente porque pienso que tiene una sombra por ahí y O’Neill fue un excelente alcalde pero el que lo sustituya debe ser alguien que tenga dominio propio y no vaya a ser dominado por alguien más. Te lo digo porque es lo que se escucha por ahí”, expresó la fémina residente de Santa Rosa II.

Wilfredo Valentín Alicea, de 41 años, residente de centro urbano, dijo haber escuchado sonar más a Pérez y lo consideró como una persona que brinda “mayor confianza”.

“Creo que es a Ángel a quien se le puede dar una oportunidad. Yo votaría por él, aparte de que no sé quién es el otro,” agregó.

En el caso del joven Norberto Morales, residente de Santa Rosa II y quien lleva 12 años laborando para el municipio de Guaynabo, favorece a Ríos.

“Estoy todavía indeciso porque para mí los dos están prometiendo buenas cosas. Yo llevo 12 años trabajando para el municipio y una de mis preocupaciones es lograr la permanencia para mayor seguridad ya que soy jefe de familia. Me parece que Carmelo Ríos es quien podría continuar con la gran obra que hizo O’Neill, es más humilde, lo he visto con ansias de ser alcalde”, mencionó.

Ashley Jiménez, del Barrio Guaraguao, se inclinó a favor del ex Representante. Sin embargo, aseguró que seguirá evaluando las propuestas de Ríos ya que su decisión no es final y firme.

“Hasta ahora no sé por quién votar; la situación está muy mala. Creo que me inclino más por Ángel Pérez. Carmelo es más de lo mismo, él trabajaba ya con O’Neill y la realidad es que no escuchan al pueblo. Yo decido que quiero un cambio”, dijo la madre de dos niños.

Juana Sánchez Bonilla, de 67 años, fue a recibir servicios hasta la alcaldía desde el barrio Amelia, y dijo que quien se ha sentado y llegó hasta su casa fue Ángél Pérez.

“En mi casa hay un letrero para Ángel Pérez, él fue el domingo a casa. Por casa se escucha la música y el alboroto a cada rato de los dos”, indicó junto a su hija Jennifer Fuerte, de 28 años, quien también favorecer a Pérez.

Carmen Ramos Santiago, de Sonadera Llana, dijo: “estoy pensándolo, me quedo con O’Neill, todavía no los conozco, tengo planes de acudir a la elección pero no me he decidido”.

Mara Crespo, 30 años, residente del área de Tintillo, dijo que se sentará a estudiar a cada uno de los candidatos. Sin embargo, si la elección fuera mañana favorecería a Carmelo Ríos.

“Yo hasta ahora no he estudiado a los candidatos bien. Sé de la propaganda que hay en todas partes, pero tengo que sentarme a analizar, siento la necesidad de ir a votar. Definitivamente estoy complacida con la labor de O’Neill y en su caso la justicia tuvo que hacer su rol, fue muy buen alcalde. De oído y de haberlo visto expresarse que lo hace muy bien, solo sé de Carmelo, me gusta mucho es un buen candidato”.

En una pequeña cafetería nos topamos con Anastacio Guzmán, de 73 años, residente del casco urbano, quien con firmeza expresó que votará por Carmelo.

“Voy a votar por Carmelo Ríos. El es de Guaynabo y va a trabajar bien para la gente de aquí; es él quien debe de continuar al frente de este pueblo,” subrayó.

El comerciante Miguel Ángel Rivera, del Barrio Camarones, consideró a Pérez como el indicado.

“Voy a votar por Ángel Pérez. Es una persona seria, se ve una persona decente, es una persona honesta, religiosa que le sirve al Señor y sé que las promesas que ha hecho las va cumplir. Es persona de mucha integridad y la mayoría de mis clientes se expresan a favor de él (Pérez) también”, sostuvo Rivera.