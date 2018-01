Disponible Text-To-911 durante Fiestas Calle San Sebastián Michelle Gonzalez

El comisionado del Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1, Ángel Sostre Cintrón, reiteró el miércoles la disponibilidad del sistema de mensajes de textos para reportar emergencias al 9-1-1, conocido como “Text-To-911”, durante las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Esto, teniendo en cuenta que el ruido por la música y la algarabía pudiera representar un inconveniente para reportar alguna emergencia a través de una llamada telefónica convencional.

“Aunque este es un sistema que beneficia enormemente a nuestra comunidad sorda, su uso no es exclusivo de este sector. Text-To-911 podría ser utilizado también en casos donde una víctima se vea imposibilitada de hablar, ya sea por motivos de seguridad, por alguna situación particular que no le permita utilizar su voz para comunicarse, o porque está en un lugar con demasiado ruido, que dificulte una comunicación efectiva de manera verbal. Un ejemplo de un lugar con demasiado ruido, precisamente, podría ser las fiestas de la calle San Sebastián”, dijo Sostre Cintrón en un parte de prensa.

El funcionario también insistió en la importancia de hacer el mejor uso de la línea de emergencias 9-1-1, ya sea por mensajes de texto o llamada de voz. “A pesar de las orientaciones que el 9-1-1 ha llevado por años en las escuelas, entidades públicas y privadas, medios de comunicación y las redes sociales, al día de hoy, el 80 por ciento de las llamadas que se reciben en el 9-1-1 no son emergencias,” sostuvo el comisionado.

Finalmente, Sostre Cintrón señaló que “los teléfonos celulares, aún cuando estén desactivados, tienen la capacidad de llamar al 9-1-1. Son miles las llamadas que todos los meses entran a nuestro sistema, de niños jugando con un teléfono provisto por sus padres bajo la premisa de que la unidad está desconectada. El problema no es que entre la llamada de un niño o de una situación que no constituye una emergencia, sino que se ocupen las líneas de manera inconsciente, y se prive la oportunidad de atender una emergencia real”.