Discusión sobre impuesto a productos almacenados se debe discutir fuera de Reforma Contributiva Michelle Gonzalez

N (CyberNews) – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares coincidió con varios alcaldes, incluso del Partido Nuevo Progresista, que solicitaron que la discusión sobre la eliminación del impuesto a los productos almacenados se discuta aparte del proyecto de Reforma Contributiva.

“Esa discusión se tiene que tener con los alcaldes para así encontrar una solución”, dijo Rosselló Nevares a preguntas de la prensa.

“Yo creo que hay que encontrar una solución, pero tiene que ser aparte de la Reforma Contributiva”, añadió.

Los alcaldes de la Federación de Alcaldes se reunieron en la mañana, con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y su equipo de trabajo en la que pidieron se atienda el asunto del impuesto al inventario de forma separada sin que afecte a los municipios.

El alcalde de Cidra y presidente de la Junta del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), Javier Carrasquillo Cruz, manifestó en comunicación escrita que “la discusión del impuesto al inventario es algo tenemos que atender de forma separada y cuidadosa para que no afecte a los municipios y sus residentes. Por ello, agradecemos al gobernador y a los presidentes camerales que siempre han estado dispuesto a escucharnos y ayudarnos”.

La senadora Migdalia Padilla se opuso a la propuesta eliminación del impuesto al inventario.

“Hay que tener mucho cuidado con el tipo de enmiendas que podamos traer por encima de lo que ya en principio fue presentado ante la Junta (de Control Fiscal) por parte del gobernador y que ahora con las enmiendas que se le quieran hacer le den un veto y hasta ahí llegó la Reforma Contributiva”, dijo Padilla a preguntas de la prensa.

Explicó que, en el caso del municipio de Cataño, representaría un 75 por ciento de su presupuesto.

“Mi posición en esto es que no puedo sacarle lo poquito que tienen los municipios”, advirtió Padilla.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA”, Antonio ‘Tony’ Soto Torres, dijo el martes, que la Reforma Contributiva será aprobada durante la presente Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa y que la versión que se presentará tendrá la eliminación del impuesto sobre el inventario.

“Que a nadie le quede duda que la Reforma Contributiva será aprobada esta Sesión Ordinaria, eso es un compromiso que tiene nuestro presidente, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, y esta Comisión de Hacienda con el contribuyente y el pueblo de Puerto Rico. Durante los pasados meses hemos estado trabajando sin parar para desarrollar una Reforma viable, que tenga un impacto real e inmediato en la gente, que el contribuyente sienta la rebaja en sus contribuciones y que vea más dinero en su cartera. Eso es algo que va a pasar y los vamos (a) aprobar”, sentenció Soto Torres en comunicación escrita.

El legislador también recalcó que la Reforma que se presentará al pueblo será una “totalmente balanceada”.

“Como ha dicho nuestro presidente y nosotros lo hemos reiterado, no vamos a aprobar ninguna Reforma que no cuente con el mecanismo de compensación de ingresos, que no sea ‘revenue-neutral’. No somos como el Partido Popular Democrático que confeccionaban presupuestos descuadrados, escondían estados financieros hasta del Congreso, y cambiaban las proyecciones de ingresos por lo menos 10 veces cada año”.

El presidente de la Comisión de Hacienda dijo que cada paso que se está realizando ha sido discutido con el Ejecutivo, principalmente con el ahora secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado y la secretaria de Hacienda, Teresa Fuentes, así como el equipo técnico de la Junta de Control Fiscal.

Sobre el impuesto al inventario, el legislador enfatizó que su eliminación será crucial para Puerto Rico y se contemplará en la Reforma.

“Nuestra política pública siempre ha sido la de reducir la carga contributiva en nuestro pueblo para así fomentar el desarrollo económico y la creación de empleos, ese es el norte. El impuesto sobre el inventario ha cobrado gran relevancia tras el disloque causado por el paso del devastador huracán María en septiembre de 2017. No vamos a permitir que el pueblo puertorriqueño vuelva a carecer de víveres, artículos o productos por falta de inventario, eso no va a pasar. Por eso es que estamos evaluando alternativas, nuevamente, que sean viables y reales, para asegurar que los ingresos provenientes de ese arbitrio sean compensados por otra fuente, igualmente real y verificable”, añadió Soto Torres.