Director AEE admite habrá aumento tarifario tras acuerdo con bonistas Michelle Gonzalez

CyberNews) – El designado director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz admitió el martes un posible aumento en la tarifa de la electricidad como consecuencia del acuerdo que logró la Junta de Control Fiscal (JCF) con los bonistas de la corporación.

“Yo entiendo que al final del día si se corren las iniciativas de gas natural, las microrredes, esos 2.5 centavos (de aumento) que estamos diciendo que pudieran ocurrir, de aquí a año y medio es posible que no los vean en la tarifa porque vas a tener otras iniciativas de mayor impacto positivo corriendo. Básicamente en 20 años este acuerdo ahora 3,600 millones de dólares al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que es súper positivo. Pretender que esto no se va a pagar nunca no es real”, dijo Ortiz en entrevista radial (WKAQ).

El presidente de la JCF, José Carrión, tercero y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunciaron el lunes que se ha llegado a un Acuerdo Preliminar en Apoyo a la Restructuración (PRSA por sus siglas en inglés) con el Grupo Ad Hoc de Bonistas de la AEE y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

No obstante, informes de prensa señalan que la página 33 del acuerdo preliminar indica que habrá un cargo adicional escalonado hasta 4.7 centavos por kilovatio/hora en los próximos 45 años.

Carrión tercero explicó que a diferencia de resoluciones propuestas anteriormente con los acreedores de la AEE, “este Acuerdo Preliminar, el cual requiere que los bonistas descuenten significativamente sus bonos actuales, alinea los pagos de deuda futuros con la realidad de la recuperación económica de Puerto Rico, mientras también minimiza el riesgo financiero a largo plazo de los clientes de la AEE. Bajo los términos económicos acordados, los bonistas intercambiarán su deuda de bonos vigentes por dos clases de bonos nuevos titulizados. Los bonos de Tranche A se intercambiarán a 67.5 centavos por dólar y se espera que maduren en 40 años, mientras que los bonos ‘de crecimiento’ de Tranche B estarán atados a la recuperación de Puerto Rico y maduran en 45 años. Los bonos Tranche B se intercambiarán a 10 centavos por dólar”.

Mencionó que los términos de este nuevo Acuerdo Preliminar han atendido las preocupaciones de la Junta sobre potenciales aumentos de costo a los clientes de la AEE, estableciendo un cargo de transición fijo cada año a ser pagado por los clientes de la AEE y transfiriendo el riesgo de la demanda a largo plazo a los bonistas. En apoyo al proceso en curso para viabilizar la transformación de la AEE, este PRSA le ahorrará más de 30 por ciento en servicio de deuda por los primeros 20 años en comparación con el RSA anterior, sin requerir aumentos en las tarifas para cubrir servicio de deuda en caso de que la demanda eléctrica disminuya.

“Yo creo que (el acuerdo) es muy bueno porque empieza a sacarnos de la quiebra bajo el Título 3. Entonces, ¿qué pasa? (La AEE) va a ir empezando a caminar hacia los mercados de nuevo y obviamente el que antes te prestaba al 10 por ciento, hoy día con estos pasos adelante, te puede prestar al 7 o al 6 por ciento. Ese pago que vamos a estar haciendo por otro lado tiene unos beneficios bien positivos en que la gente va a estar pudiendo prestar a Puerto Rico o invirtiendo en Puerto Rico a unos intereses más razonables”, dijo el director de la AEE.

Aprovechó y felicitó los equipos del gobierno y de la JCF que lograron el acuerdo, al que según dijo, “se le sacó casi un 20 por ciento más de lo que había logrado el equipo de (la exoficial de reestructuración de la AEE) Lisa Donahue”.

Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos denunció que esta negociación podría suponer un aumento en el costo de la luz, “por lo que se está llevando a puertas cerradas, sin transparencia y a espaldas del pueblo”.

Asimismo, le cuestionó a Rosselló de cuánto será el aumento del kilovatio hora en la AEE. “La información que tenemos es que para lograr pagarle a estos bonistas, el Gobernador y la JSF están negociando un aumento en la tarifa de la luz. Si Rosselló no tiene nada que esconder, le exijo que haga pública la negociación y los acuerdos. Que no se esconda detrás de la Junta para culparlos de un aumento en el costo de la energía eléctrica”, alegó en declaraciones escritas en las que invocó la necesidad de transparencia en las negociaciones.