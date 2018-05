Desesperada madre clama para saber paradero de su hijo Michelle Gonzalez

(CyberNews) – Xiomara Ramírez, la madre de un adolescente que desde hace unos día supuestamente está desaparecido junto a una amiga de 15 años, pidió desesperada el martes que éste se comunique con ella para saber su paradero y su estado.

“Es la primera vez que él hace esto. Me preocupa porque él no es de salir de mi casa. Tengo entendido que está con una amiga. Ella se ha comunicado pero solamente dejan saber que están bien, que no quieren decir dónde están. Yo no sé nada de mi hijo. Mi hijo no ha hablado, no me ha llamado, ni un mensaje de que está bien ni nada. No sé nada”, dijo Ramírez desesperada en una entrevista radial (WKAQ).

“(Le diría) que regrese a su casa porque él no es un nene así. Que de verdad yo lo extraño. Que no sé cuáles son sus razones para hacerme esto, pero que regrese porque de verdad es una angustia y un dolor de madre que no se lo deseo a nadie. Solo quiero que regrese y saber que está bien”, agregó ahogada en llanto.

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan buscan a la pareja de adolescentes. El joven es Gamalier Serrano Ramírez de 14 años y fue visto por última vez el viernes, 18 de mayo en Puerto Nuevo. Mientras, la joven fue identificada como Annelisse Nicole Díaz Pabón de 15 años, quien fue vista por última vez por su madre en su residencia en Río Piedras High.

Sin embargo, Ramírez dijo que las autoridades no han establecido una querella oficial, pues se sabe que los adolescentes no están desaparecidos como tal y que están juntos.

“Hicimos una querella el viernes por la mañana. Bueno, lo dejamos notificado, porque para la Policía ellos no están desaparecidos. Llamaron al CIC y dijeron que no estaban desaparecido que teníamos que esperar 24 horas. El sábado los menores no aparecen llamamos al CIC nuevamente. Del Cuartel General nos transfieren al CIC, el cual nos habla un agente que dice que teníamos que esperar hasta el lunes porque no tenían personal para atender el caso”, alegó.

Agregó que el domingo fueron con un abogado al Cuartel de Cupey, donde también le indicaron que debían esperar hasta el lunes. “Entonces el lunes fuimos al CIC y nos tomaron la información porque iban a hacer el proceso y después nos dicen que ellos no están desaparecidos pero que van a hacer el protocolo que tienen que hacer normal. Pero que ellos no están desaparecidos, porque están juntos”, dijo Ramírez quien hace gestiones junto a la madre de la adolescente.

Asimismo, dijo que fue a casa de un compañero de escuela de su hijo, quien alega que está bien, pero no quiso dar información adicional. Además, dijo que irá a la Escuela Gabriel Mistral, donde estudia su hijo para llevar un mensaje salón por salón.

Quien tenga información sobre el paradero de estos menores, comuníquese con el agente Ortiz del CIC de San Juan al 787-793-1234 extensiones 2202 y 2217 o al 787-343-2020. Además, pueden usar la aplicación de teléfonos inteligentes “BASTA YA” o a través de la cuenta oficial de Twitter @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook.com/prpdgov .