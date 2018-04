Denuncian atentado de Educación contra niños de educación especial Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD), en el Senado, José Luis Dalmau Santiago, denunció el martes, que el 20 por ciento de los servicios de estudiantes de educación especial, se verán afectados tras la decisión del Departamento de Educación de cerrar 280 escuelas.

Dalmau Santiago explicó que de las 280 escuelas anunciadas para ser cerradas, unas 130 escuelas tienen estudiantes de educación especial. Asimismo, indicó que de los 10,975 estudiantes de educación especial, con el cambio de escuela se verán afectados 2,100 lo que representa un 20 por ciento.

“Para cualquier estudiante un cambio en su entorno, así como alejarlo de su comunidad es difícil, imaginen lo que representa para los estudiantes y padres de educación especial. Además, no es lo mismo atender grupos más pequeños donde puedes darle atención y prioridad según la necesiten. Hoy levantamos la voz también por los que más necesitan, los estudiantes con alguna situación especial”, explicó el senador en declaraciones escritas.

Dalmau Santiago, informó que la cantidad de escuelas a ser cerradas por regiones educativas se dividen de la siguiente manera: Arecibo 19, Bayamón 26, Caguas 17, Humacao 13, Mayagüez 18, Ponce 17 y San Juan 9.

“Es inaceptable que a esta hora todavía no conocemos cuales son los criterios utilizados para el cierre de estas escuelas. La secretaria todos los días cambia la lista de escuelas y tal parece que las cambia por puro gusto, sin medir ninguna consecuencia sobre los efectos de sus decisiones. Le recuerdo que sus determinaciones afectan a seres humanos, padres y madres que no saben aún donde estarán sus hijos el próximo año escolar, y en el Departamento de Educación parece a nadie le importa cuánto daño le puedan hacer a estos estudiantes”, sentenció.

“Le recuerdo a la secretaria que el Departamento está para garantizarle los servicios educativos a estudiantes con impedimentos entre los 3 y los 21 años de edad. Que la Secretaría de Educación Especial, creada en virtud de la Ley 51, reconoce el derecho a la educación pública, gratuita y apropiada de todo niño o joven con impedimentos y destaca la importancia del trabajo interagencial para la prestación de servicios que respondan a las múltiples y variadas necesidades de este sector de la población escolar. Según el propio Departamento lo establece en su página de internet, estos servicios educativos que se ofrecen a niños y jóvenes con impedimentos están protegidos por las garantías y derechos que otorgan las leyes vigentes a estos estudiantes y sus padres. Hacer lo contrario, es violar las leyes y atentar contra los derechos de esta población”, precisó Dalmau Santiago.