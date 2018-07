Delegación PPD en la Cámara radica demanda contra la Junta de Control Fiscal Michelle Gonzalez

(CyberNews) – El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), en la Cámara de Representantes Rafael ‘Tatito’ Hernández, junto a miembros de la delegación anunció el martes, que radicaron una demanda contra la Junta de Control Fiscal (JCF), creada bajo la Ley PROMESA.

“La Junta hoy quiere gobernar, quiere legislar y quiere establecer la política pública en Puerto Rico sin ser electa democráticamente. Ese poder no lo tiene y no se desprende de ningún inciso de la Ley de PROMESA. No estamos retando la Ley PROMESA, estamos retando específicamente a la Junta de Control Fiscal”, dijo en conferencia de prensa.

Hernández recordó que cuando se iba a incluir el marco legal dentro de las cláusulas territoriales en la Ley PROMESA, había alertado que la “mezcla de política y finanza es tóxica y se van a arrepentir”, y aseguró que el tiempo del dio la razón.

Por su parte, el representante Vega Ramos, mencionó tres planteamientos constitucionales que hacen en la demanda.

“Es precisamente la constitucionalidad de los nombramientos. Reiteramos que estos funcionarios deben ser confirmados por el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a reiterar ese planteamiento”, dijo Vega Ramos.

Entre los abogados, pro bono, que representarán la delegación del PPD en la Cámara, está el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.