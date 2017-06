Defiende su sueldo actual y cesantías a personal de confianza Michelle Gonzalez

Michelle González Paonessa

michelle@elexpresso.com

TOA ALTA — El alcalde Clemente (Chito) Agosto mantendrá su sueldo inalterado, a pesar de haber anunciado ajustes económicos en su municipio a principios de año, incluyendo una reducción de salario.

Tras las denuncias de ex jefes de dependencias municipales por alegados despidos injustificados, el alcalde Agosto dijo sentirse tranquilo sobre las decisiones que ha tomado.

La semana pasada Abraham Matos, reveló en entrevista con El Expresso, que tras 17 años laborando para el Municipio de Toa Alta, el alcalde “Chito” Agosto lo cesanteó de la noche a la mañana mediante carta, sin supuestamente explicarle las razones.

El ex director del Centro de Envejecientes, quien fuera aliado de Agosto durante sus campañas eleccionarias, aseguró que el alcalde no le dio la opción de reintegrarlo al puesto regular de Director del Consorcio local de Toa Alta (ubicado en Guaynabo).

De hecho, Matos dijo estar consciente de las medidas de reducción de gastos que ha implantado Agosto. Sin embargo, lo emplazó a reducirse su sueldo como se había comprometido públicamente a principios de este mismo año.

“Cuando uno es alcalde, uno escoge un ‘staff’ de confianza y la palabra lo dice, de confianza; uno crea un equipo de trabajo. Sin embargo, llega el momento en que pierdes la confianza en esa persona, en ese director o parte de ese equipo por situaciones que suceden en el diario vivir, situaciones administrativas adicionales, uno toma la decisión, eso es una prerrogativa que tengo como alcalde, el gobernador y todos los líderes. Se trata de confianza… yo no cometí una injusticia como él dice, yo estoy tranquilo y duermo tranquilo,” reaccionó el alcalde Agosto a preguntas de El Expresso sobre si se sentía insatisfecho por la labor que realizaba Matos.

El alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) le solicitó a Matos a que reevalúe sus acciones. “Como siempre he dicho, toda persona es responsable de sus actos, de lo que hizo y de lo que no hizo… que reevalúe sus acciones; lo que hicieron, lo que dijeron y lo que tratan de proyectar. Se trata de confianza, de ser sincero, ser personas honestas en lo que hacemos y en lo que decimos y no hablar mal al dar la espalda”, dijo Agosto.

La controversia del sueldo

El sueldo actual del Alcalde de Toa Alta asciende a $7,000 mensuales, es decir, $84,000 anuales sin contar otros beneficios del cargo.

Sobre la solicitud de reducción de su sueldo, compromiso que había hecho públicamente, el alcalde garantizó que aún no lo ha hecho.

“Yo nunca dije que lo haría, yo expresé que lo evaluaría y la realidad es que de ser necesario lo haré en cualquier momento ya que hemos estado implantando otras medidas como fue la reducción de nómina en empleados de confianza, la reducción de jornada laboral y la no renovación de contratos”, mencionó.

Agregó: “No se trata de yo bajarme el sueldo a la mitad, la labor que no realiza una persona que ya no está, la hace un superior. A esas personas que critican yo les diría ‘trabájate como alcalde y bájatelo tu’ ”, agregó el alcalde.

Como parte de los rumores que corren dentro del liderato PPD en Toa Alta, se alega que las decisiones que ha tomado Agosto, han creado una división entre bandos, de quienes lo respaldan y quienes se sienten defraudados, información que igualmente desmintió.

“Si existiera (división) alguna, que no es así, la división la crean ellos mismos, gente que se ha aliado a estas personas molestas; yo me mantengo en comunicación con líderes de barrio y no es así. Estoy claro en que seré alcalde hasta que Dios y el pueblo así lo decidan. Siempre se ganan enemigos, siempre hay gente que no está de acuerdo, pero eso es parte de las responsabilidades que tengo”, sostuvo Agosto.