Dayanara revela padece cáncer de piel Michelle Gonzalez

La exreina de belleza puertorriquena Dayanara Torres reveló que padece de cáncer de piel melanoma, según un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Hoy les tengo noticias tristes. He sido diagnosticada con cáncer de piel melanoma por un lunar grande al que nunca le presté atención. A pesar de que era nuevo, había estado creciendo por años y tenía una superficie irregular”, dijo la también excantante y modelo.

“Mi novio Louis había estado rogándome de que fuera a chequearme al médico y finalmente él me sacó la cita. Luego de una biopsia y una cirugía el martes pasado los resultados fueron positivos. Ahora estamos esperando ver que tratamiento estaré recibiendo pero ya me removieron un área grande detrás de mi rodilla y también removieron dos nodos de mi pierna a donde ya se había regado. Espero que no se haya regado a más áreas u órganos”, dijo la artista.

La Miss Universe 1993 celebró recientemente su relación con el vicepresidente de Marvel Studios, Louis D’Esposito durante el Día Nacional de los Novios

En la fotografía se ve a Torres abrazada del productor de Hollywood frente a un avión.