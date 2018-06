Darán espacio a investigaciones sobre casos de hostigamiento sexual en Turismo Michelle Gonzalez

(CyberNews)- El presidente de la Junta de directores de la Compañía de Turismo, Manuel Laboy Rivera, reaccionó el miércoles al anuncio de referido de la Procuradora de las Mujeres, Carmen Lebrón González a varios funcionarios del gobierno que incluye al director de Recursos Humanos de la Compañía de Turismo, Jovanni Narváez, quien fuera despedido por Laboy, pero restituido en su puesto por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Yo me voy a limitar a cuatro puntos. El primero es que reitero que tenemos que tener cero tolerancia al hostigamiento sexual. Dos, en lo que comunicó la procuradora sobre el DDEC, ella dijo que aquí no hubo malos manejos y se siguieron los protocolos y en eso estamos complacidos. Tercero, siempre vamos a cooperar en cualquier asunto que se nos requiera. Cuarto, que el señor gobernador pidió espacio a las dos agencias a las que se les refirió el asunto, para que puedan hacer sus investigaciones. Por lo tanto, no debemos hacer mayores expresiones sobre el tema”, dijo Laboy Rivera a preguntas de la prensa.

La procuradora interina de la mujer, Carmen Lebrón González informó el martes que la investigación de su oficina determinó que el exdirector ejecutivo de la CTPR, José Izquierdo tuvo que ver en varios casos de hostigamiento sexual y que se emitió una multa de 20 mil dólares.

Además, refirió al DJ y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) los hallazgos de la investigación. Del mismo modo, Orona, quien es el principal asesor del gobernador Ricardo Rosselló Nevares; Sobrino, representante ante la Junta de Control Fiscal (JCF) y el jefe de Recursos Humanos de la CTPR, Jovani Narváez, fueron referidos al DJ.

Para el mes de junio de 2017 tres mujeres que laboraban en la CTPR alertaron a funcionarios de La Fortaleza sobre un supuesto patrón de hostigamiento sexual y laboral de Izquierdo, quien luego fue removido de su cargo a principios de enero del año en curso. Luego del despido de Izquierdo, una de las supuestas víctimas (que fue relocalizada en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio), hizo una denuncia formal, razón por la que en esa dependencia se activó inmediatamente el protocolo.