DACO investiga posibles campañas engañosas sobre la gasolina

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) informó hoy que se encuentra investigando las campañas publicitarias de varios mayoristas de gasolina que contienen información que pudiera estar violentando el Reglamento Contra Prácticas y Anuncios Engañosos, informó el secretario Michael Pierluisi Rojo. “Las compañías tienen la obligación de realizar campañas publicitarias responsables que no den apariencias falsas ni engañosas y deben contar con evidencia de la veracidad de sus reclamos. El Reglamento Contra Prácticas y Anuncios Engaños de DACO prohíbe expresamente que se comuniquen ideas falsas, confusas o incorrectas.” expresó el secretario Pierluisi. El Secretario, además, dijo haber observado campañas publicitarias que aseguran que un mayor octanaje provee mayores beneficios. “Desde el año 2012 la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) emitió unas guías con relación al octanaje de la gasolina. Estas guías establecen que el consumidor no debe gastar su dinero utilizando gasolina de alto octanaje a menos que se lo recomiende el manual de su vehículo y que en la gran mayoría de los casos, el alto octanaje no ofrece beneficio alguno”, expresó el Secretario. De acuerdo a las guías de la FTC, utilizar gasolina de mayor octanaje al recomendado por el manual de su vehículo es malgastar el dinero. La gasolina Premium cuesta considerablemente más que la gasolina regular. Según la FTC, hay estudios que indican que los consumidores pueden estar gastando millones de dólares en gasolina de alto octanaje de manera innecesaria. “En la mayoría de los casos, usar una gasolina de más octanos que la recomendada en el manual de su carro no ofrece ningún beneficio. Su carro no funcionará mejor, ni andará más rápido. Tampoco rendirá más, ni contaminará menos”, leen las guías federales. De otra parte, DACO publicó hoy la Encuesta Especial Sobre Márgenes de la Gasolina al Detal, efectuada en los días del 5 y 6 de junio de 2017, en la que se obtuvo información de los precios de la gasolina regular, premium y diésel. La encuesta, para la que se tomó una muestra de 189 estaciones de gasolina, determinó que los márgenes están dentro de los límites razonables de ganancia. En el caso de la gasolina regular, que representa el 90% del consumo en la Isla- el precio promedio fue 65.19 centavos por litro. El margen de ganancia promedio fue de 12.6 centavos por galón. La gasolina Premium registró un precio promedio de 75.94 centavos el litro con un margen de ganancia de 18.8 centavos por galón. Mientras que el diésel se mantuvo en 60.86 centavos el litro, con un margen de ganancia promedio 19.2 por galón. “En el caso de la gasolina Premium y Diésel, se observa que los márgenes de ganancia están en los límites superiores de los parámetros de razonabilidad establecidos por los economistas del departamento. De hecho, ayer y hoy nuestros inspectores han estado nuevamente en la calle realizando encuestas”, indicó Pierluisi. “Estas encuestas se realizan con personal de la agencia, verificando personalmente en las estaciones de gasolina el precio en bomba versus las facturas de compra. DACO ha retomado la iniciativa de publicar esta información para el beneficio del consumidor, que se suma a la publicación diaria de los precios de mayoristas y las recomendaciones de precios en las bombas. Estos datos pueden identificarse en el portal daco.pr.gov”, agregó el Secretario.