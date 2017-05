Cuestionan gastos en viaje para promover estadidad Michelle Gonzalez

El representante del Partido Popular Democrático (PPD) Luis Vega Ramos cuestionó si el viaje a Washington, DC que hicieron el gobernador Ricardo Rosselló y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para hacer campaña por la Estadidad, fue pagado con fondos públicos o del PNP.

“Se fueron pa Washington D.C. a retratarse con Paul Ryan y supuestamente a explicarle la importancia de la estadidad. Dicen que Ryan entendió. ¿Acaso consiguieron que Ryan se hiciera coautor del H.R. 260 de Jenniffer González? ¡No! Todo era una oportunidad para un selfie de cara al moribundo simulacro plebiscitario del 11 de junio. ¿Quién pagó el viaje, el PNP o los contribuyentes puertorriqueños?”, reclamó Vega Ramos.

“Tras que van a botar 8 millones que no tenemos en un plebiscito que todos aquí boicoteamos y que Justicia Federal no avala, ahora nos da la muestra de lo que será el Plan Tennessee en términos de gasto público. No lo han aprobado aún y ya están gastando dinero público en viajes pro Estadidad. Inaceptable”, sentenció Vega Ramos.

“El día después que el presidente de la Junta Fiscal les reitera a los estudiantes que el recorte de 450 millones de dólares a la UPR es idea de Rosselló, el gobernador se va con Rivera Schatz a D.C. a buscar fotos para la campaña de la estadidad con fondos públicos”, condenó el Representante.

Vega Ramos concluyó al decir que “el espectáculo de hoy en Washington, pago con tu escaso dinero, es muestra adicional que el pueblo debe darle la espalda al plebiscito del 11 de junio y boicotearlo en protesta”.