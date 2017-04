Critícan labor de Jennifer González Michelle Gonzalez

El senador popular José Nadal Power censuró la labor realizada por la Comisionada Residente, Jenniffer González en, la capital federal al expresar que la funcionaria se ha enfocado en sus esfuerzos por “revivir la estadidad” en vez de realizar el trabajo para el que fue electa en favor de todos los puertorriqueños.

“La Comisionada está pasando enormes vergüenzas en Washington debido al fracaso de sus esfuerzos por revivir la estadidad, los cuales le han distraído de sus deberes de velar por el desarrollo económico y las asignaciones de fondos Medicaid para la salud en Puerto Rico”, sostuvo Nadal Power.

“Luego del fracaso de su anunciado “emplazamiento” al Secretario de Justicia de los Estados Unidos la semana pasada para que se expresara sobre el plebiscito, ahora la Comisionada Residente divulga que acudirá a las “estructuras republicanas” en un obvio intento de presionar a nivel de partido, lo cual resulta totalmente censurable dentro del sistema de justicia,” expresó el senador Popular.

El Senador añadió, “Jenniffer está pasando por un mal momento en Washington, no le han hecho caso ni en la Casa Blanca ni en el Congreso cuando trae el tema de la estadidad, su proyecto de ley de estadidad todavía no cuenta con un solo coautor, ni republicano ni demócrata. No son de extrañar sus nuevos actos de desesperación ante el igual fracaso del plebiscito legislado en Puerto Rico”.

“La Comisionada Residente está distraída, debe cesar inmediatamente con su obsesión con la moribunda estadidad y enfocarse en su deber de velar por los intereses de Puerto Rico en temas como la salud y creación de empleos, sin contaminarlos con sus impulsos partidistas”, concluyó Nadal Power.