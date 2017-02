Criollos de Puerto Rico cargan con el campeonato en la Serie del Caribe El Expresso de Puerto Rico

MEXICO (CyberNews) – La confianza como equipo y el liderato de sus jugadores, aún cuando estaban atrás encarreras, fue la clave para que el equipo Criollos de Puerto Rico cargara con el campeonato de la Serie del Caribe, que concluyó la madrugada del miércoles en Mexicali, México,

Así lo expresó el dirigente, Luis Matos, quien dijo a través de declaraciones escritas que “lo menciono y lo voy a repetir siempre. Este es un equipo especial, porque siempre estar abajo y comoquiera estar confiado. No tener nervios de poner un ‘pitcher’, de hacer un ‘hit and run’, de poner un toque de bola, de dejar a Jonathan Morales batear en ese turno teniendo a tres buenos bateadores. Es eso lo que hace a un equipo especial para que un dirigente no tenga que pensar tanto.”

Fue Yadiel Rivera quien anotó la carrera de la victoria. El pelotero expresó que “Puerto Rico lo quería y estuvimos aquí batallando por eso. Comenzamos mal, pero nunca nos quitamos y vinimos aquí a los ‘playoffs’ y demostramos que tenemos un buen equipo. Estoy emocionado de haber anotado la carrera del gane para Puerto Rico. Luis Matos me dio la confianza de jugar, de verdad estoy súper emocionado. No es llegar primero, es saber llegar. Nosotros supimos llegar y logramos la victoria con el campeonato para Puerto Rico.”

David Vidal, el Jugador Más Valioso de la Serie del Caribe, indicó que “nosotros siempre nos mantenemos positivos. Nunca bajamos la guardia. Siempre que entrábamos al terreno era positivos. Siempre con la cabeza arriba y vinimos a ejecutar las jugadas.”

El lanzador ganador en relevo, Miguel Mejía, confirmó lo expresado por el dirigente. El joven indicó que “sé que es bien difícil estar positivo cuando tienes tres derrotas en línea. Este es un grupo de trabajo que nunca nos rendimos y confiamos en nuestro talento. Siempre nos mantuvimos positivos, llegamos a la final y nos llevamos la corona.”

Para Jonathan Morales, receptor que conectó el elevado de sacrificio para la única carrera del juego “a pesar de las primeras derrotas nosotros siempre somos un equipo positivo y nunca nos quitamos. El equipo es como una familia. Uno se cae y otro te levanta”.

Los campeones llegan a Puerto Rico este miércoles. La llegada está pautada para las 7:30 de la noche, desde la ciudad de Mexicali hasta el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Carolina.