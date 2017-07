Creen positivas las multas altas Michelle Gonzalez

Michelle González Paonessa

Redacción El Expresso

Michelle@elexpresso.com

Ante el nuevo panorama de onerosas multas de tránsito, los conductores aseguran que se ajustarán los cinturones para evitarlas.

Así se expresó Juan Ocasio, residente de Magnolia, en Bayamón, al asegurar a El Expresso que estuvo por varios años sin licencia por tener cerca de $2 mil en multas acumuladas. Renovó el año pasado cuando se acogió a la amnistía del 60% para el pago de las mismas.

“Hasta ahora no me han parado (los policías) y, créeme, que con esas multas ahora tan caras, ni una luz amarilla me pienso cruzar”, dijo de forma jocosa Ocasio, de 33 años.

Similarmente, Glenda Rivera, de 41 años, enfatizó que no está de acuerdo con las altas penalidades de tránsito.

“Es una exageración. Aquí hubo un caos cuando comenzó el proceso del pago de peaje con el servicio de Auto Expreso que recuerdo que las multas eran exageradas; se modificó y ahora vuelven a subir a $50 (la multa) por pasar y no tener los fondos… Es increíble”, sostuvo la fémina residente de Naranjito.

Por su parte, Ernesto Torres, garantizó que tomará mayores precauciones en la carretera para evitar ser “víctima de un ticket”.

“Yo encuentro que está bien que se aumenten las multas porque hay muchas personas que conducen de manera negligente y eso podría reducir quizás hasta accidentes. Además, el gobierno está intentando recaudar dinero; en mi caso yo evitaré que me den un ticket (multa) y si me dan una, estar al pendiente de pagarla a tiempo”, expresó el hombre de 63 años.

Confiada en que mientras esté al volante tomará mayor cuidado, Yaritza Robles, dijo que así mismo le ha dicho a su esposo y su hijo adolescente que recién ha comenzado a conducir.

“Yo, gracias a Dios, siempre he tenido cuidado en la carretera. Estoy pendiente a la cantidad de dinero que tengo en el sistema de Auto Expresso a través de la aplicación que me avisa al celular. Le dije a mi hijo universitario que evite multas, que observe dónde se estaciona, que no se coma las luces, que no vaya a exceso de velocidad… La economía en casa no está bien, por lo que tener que gastar dinero en multas sería un gran problema”, dijo.

El septuagenario Luis Raúl Acosta también ve con buenos ojos la imposición de altas multas de tránsito.

“Hay que verle el lado positivo. La gente va a evitar que lo paren en la calle para que no le den multas, por lo que conducirán con mayor cuidado. Yo soy uno que he modificado mi manera de guiar”, precisó.