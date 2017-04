Crecen quejas contra colecturía de Bayanón Michelle Gonzalez

Michelle González Paonessa

www.elexpresso.com

michelle@elexpresso.com

BAYAMON — Si usted es una de las miles de personas que visita a diario las instalaciones del Centro de Servicio al Conductor (CESCO) o la Colecturía de Bayamón, conoce del incómodo proceso por el que se pasa para lograr resolver el trámite correspondiente.

El enfado, mal rato y lentitud del trámite, se suma a una jornada calurosa y soleada, donde frecuentemente el ciudadano se deshidrata mientras hace una extensa fila en las afueras del edificio, justo a la orilla del estacionamiento, sin techo.

La semana pasada un grupo de personas terminó su gestión en la oficina del Departamento de Hacienda, con otro tono de color de piel.

Mariel Pérez Álvarez publicó expresiones en su cuenta en Facebook, donde demostró en fotografías la insolación que sufrió su padre.

“Tengo que compartir esto porque mi indignación es demasiada. Mi papá fue a sacar el marbete a la Colecturía al lado del Cesco en Bayamón. Cuando llegó en la mañana, repartieron los turnos y la fila llegaba a donde está el vagón del médico (los que han ido a Bayamón, saben). Papi se metió en la fila y estuvo 4 horas y media bajo el sol y de pie, esperando que le tocara su turno. A las dos horas y media, mi papá se deshidrató y se mareo. Y la persona que estaba detrás de él lo tuvo que llevar hasta el CESCO porque no dejaban pasar a nadie para la Colecturía y darle agua hasta que se estabilizara. Cuando mi papá se repuso, tuvo que regresar a la fila por dos horas más hasta ser atendido”, lee el mensaje de la hija del perjudicado.

Junto a las imágenes que muestran su piel tostada por el sol de su progenitor, Pérez Álvarez criticó la falta de atención de la agencia.

“El resultado ustedes lo pueden ver en estas fotos. Yo me niego a pensar que en mi país, y en este siglo, ocurran estas cosas! Que una agencia de gobierno no esté preparada al menos con unas carpas para recibir una cantidad de clientes de esta magnitud para que aunque estén de pie, no se tuesten bajo el sol o se mojen en caso de lluvia. Esto es indignante. Por Dios. Parecemos un país del tercer mundo!!! No quiero que esto se quede así como si nada y que el gobierno tome acción para que nadie más tenga que pasar por esto. Gracias a Dios mi papá está bien, pero esto hubiese podido llegar a mayores”, finaliza el mensaje publicado en Facebook.

En enero de 2015, la procuradora del Ciudadano (Ombudsman), Iris Miriam Ruiz, realizó un operativo en el Centro de Servicio al Conductor (Cesco) y en la Colecturía y presentó un listado de recomendaciones, entre estas, colocar una carpa o techo en las afueras de la Colecturía.

Luego, se colocó una enorme carpa a la entrada, pero no cubre lo suficiente para proteger a la gran mayoría de los visitantes.