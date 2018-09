Contrato del Cuerpo de Ingenieros con Fluor parecía “película de espionaje” Michelle Gonzalez

CAROLINA (CyberNews)- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reaccionó el domingo al resultado de la investigación culminada en el mes de junio de este año por la Oficina del Contralor al contrato de la empresa Whitefish con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que concluyó que no hubo irregularidades en la otorgación del mismo.

“Nosotros pedimos que se investigara y la investigación de la contralora arribó a que no hubo ninguna irregularidad. Eso fue lo que pedimos, que el pueblo pueda tener claridad y ahora podemos seguir hacia adelante. Lo importante para mí es que entendamos que tenemos que seguir hacia adelante”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

El pasado 7 de junio Valdivieso dio a conocer que la investigación realizada por su oficina no encontró ninguna irregularidad en el contrato que fue cancelado por la administración de Rosselló Nevares. Según el gobernador, el contrato de Whitefish se había convertido “en una distracción” en medio del proceso de recuperación luego del paso del huracán María. Junto con la cancelación del contrato ocurrió la renuncia del entonces director ejecutivo de la corporación pública, Ricardo Ramos.

En conferencia de prensa el pasado viernes, la contralora sostuvo que a diferencia de la investigación del contrato de Whitefish, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos no le dio acceso total al contrato de 1,200 millones que suscribieron con la empresa Fluor, la cual entró en funciones a raíz de la salida de Whitefish.

“Aunque ellos no tenían empleados, alguien vino y arregló el sistema. Y la mayoría del trabajo, independientemente de si hay que rehacerlo o no lo hicieron ellos. Si lo hicieron fantasmas, pues no sé. Con las autoridades federales, siempre tengo esta espinita en el corazón, porque a nosotros siempre se nos acusa de que podemos tener más transparencia. Al día de hoy, el contrato de 1,200 millones de dólares del Cuerpo de Ingenieros con Fluor nadie lo ha visto. A mí me lo enviaron dos meses después de haberlo pedido y parecía película de espionaje, porque todo estaba negro, tachado”, sostuvo Valdivieso.

La contralora mencionó que los tachones en su mayoría correspondían a los pagos por hora a los empleados, que para la funcionaria era importante evaluar para saber cómo comparaban los sueldos para los trabajadores extranjeros versus los que se les pagan a los empleados de la AEE.