Contralora solicita enmendar ley de Junta de Gobierno de UPR Michelle Gonzalez

La contralora Yesmín Valdivieso recomendó a la Legislatura que enmienden la ley que creó la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, de manera que haya continuidad en la gobernanza de la entidad académica.

“El que me hayan cambiado la manera en que se constituye la junta-es mas, cambiarle el nombre de Junta de Síndicos a Junta de Gobierno-es politizar la Universidad, y el hecho de que la junta se cojan cada cuatro años, eso no ha ayudado nunca a la Universidad y por eso es que hoy no tenemos quórum (para tomar decisiones)”, dijo la contralora a preguntas de la prensa.

A juicio de la contralora, hace cuatro años debieron haber cambiado la ley de la Junta de Gobierno, para que los términos de los integrantes sean escalonados .

En cuanto al proyecto de ley que pretende que los empleados de la UPR no cobren luego de 72 horas con los portones abiertos por una protesta, la contralora manifestó que hay que evaluar con calma las implicaciones de la medida.

“Si bien estoy en contra de que se paguen salarios por servicios no rendidos, no es cuestión de cerrar y no pagarle a todo el mundo. La Junta tiene que ser consciente de quien está trabajando y quien no. Tienen que tomar en consideración quien es el que está empezando la huelga, si la empiezan los estudiantes, la huelga estudiantil es ilegal. Pero si son los profesores, yo no esperaría tres días para dejar de pagarles”, expuso.