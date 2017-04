Continúa la controversia entre transportistas y Uber Michelle Gonzalez

GUAYNABO (CyberNews) – El gremio Puerto Rico Operadores Turísticos, Guías y Excursionistas (PROTGE), en unión con la Alianza de Transportistas denunciaron el lunes, un supuesto patrón de persecución de parte de la Policía de Puerto Rico y agentes de la Compañía de Turismo, a quienes le corresponde vigilar por el cumplimiento de la ley 282 que los cobija.

El presidente de PROTGE, José Poupal, sostuvo que, aun cuando en La Fortaleza, el secretario de la Gobernación dio instrucciones a directivos de la Compañía de Turismo de que se corrigieran los mapas en los que se detallan las zonas turísticas para que no se prestaran para confusión, supuestamente éste aún no ha cumplido.

“Los conductores de Uber entran a las zonas en las que no pueden operar y Turismo no interviene con ellos. Lo hicieron solo un día y no hay información de cuántos infractores cogieron. Pero van en un patrón de persecución continua por las estaciones de taxis a inspeccionar… La Policía se pasa expidiendo boletos por tintes, en persecución hacia nosotros, porque hemos denunciado que hay agentes haciendo de Uber, en violación a las directrices de la agencia, aun cuando por la ley 22 los vehículos de Turismo estamos exentos”, denunció Poupal en declaraciones escritas.

Dijo, además, que directivos de Turismo supuestamente han amenazado a los transportistas y que, en el área de los muelles, Uber recoge pasajeros frente a los inspectores sin que se intervenga con ellos.

“A nosotros nos aplican la ley 282 inmediatamente y cualquier otra infracción, pero en los casos de Uber hay que analizar y evaluar para referir a Justicia. Por esto, y para récord, le solicitamos a la Policía, al DTOP, al Director de Turismo y al monitor de la Policía que cumplan con las responsabilidades inherentes a su cargo y eviten desgracias entre Uber y transportistas. La situación va escalando y ellos continúan ignorándola. A los presidentes de las Comisiones de Turismo en Cámara y Senado, que salgan del anonimato y defiendan las leyes y el estado de derecho actual y dejen de hacer mutis en todo esto”, agregó.

El portavoz de PROTGE anunció que los gremios tendrán próximamente una reunión para delinear las acciones que se tomarán.

“En dos ocasiones, de buena fe, hemos cedido a la petición del gobierno de no lanzarnos a la calle y nos quedamos esperando que se cumplan sus promesas. Ya no más”, concluyó.