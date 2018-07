Conocido patólogo da fe de manejo digno de cadáveres en la isla Michelle Gonzalez

(CyberNews) – Carlos Chávez Arias, quien lleva 11 años ejerciendo como patólogo forense en lo que ahora se conoce como el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), rechazó el viernes los señalamientos sobre alegados malos manejos de cadáveres y aseguró que los cuerpos reciben el trato digno que requieren a pesar de la falta de estos expertos y de recursos.

“Eso es bastante dudoso. Hasta ahora no tenemos reportes nosotros de personas que vengan a quejarse. No ha habido quejas de los vecinos. Inclusive hay negocios cerca del Instituto y no se han quejado. No tenemos conocimiento de que alguien personalmente venga a quejarse o haya manifestado o hecho una querella por el mal olor. Los muertos definitivamente cuando están en descomposición huelen, pero para que sea un olor que alcance al vecindario, tendría que ser que estén a la intemperie o que algo esté fallando en el proceso de refrigeración, lo cual no está ocurriendo”, dijo Chávez Arias en entrevista radial (WKAQ).

Esto, ante denuncias de vecinos del Reparto Metropolitano en Río Piedras, donde ubica el NCF se quejaran por una alegada pestilencia que emana de varios vagones que hay en la zona con decenas de cadáveres.

Sobre los señalamientos de Carlos Vélez, presidente de la unión de empleados del NCF sobre el alegado mal manejo de los cuerpos que están en los vagones, Chávez Arias respondió que “a partir del huracán María se establecieron estos vagones porque hubo un aumento (en las muertes), sobretodo en casos de hospitales que no tenían capacidad. Una vez que se fue solucionando hemos tenido que dejarlos ahí porque teníamos más cadáveres definitivamente que tenemos que ir almacenando ahí. Estamos planeando la forma de cómo hacer para poder disminuir esos cadáveres”.

Dijo que habría que averiguar exactamente de donde surgen las quejas por la alegada pestilencia. “Y si vienen de Forense… Hemos sido supervisados por OSHA y no han encontrado ninguna anormalidad en ese aspecto”, aseguró.

Chávez Arias negó las expresiones que hizo el jueves la exdirectora del antiguo Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, quien pidió al gobierno que atienda la crisis que enfrenta esa dependencia gubernamental. “Gran parte de eso no es cierto. No es cierto. Gran parte de eso no es cierto… Hay manejo digno de los muertos aquí en Puerto Rico. Le puedo dar fe”, dijo Chávez Arias.

Entretanto, dijo que a su juicio, la única crisis que enfrenta el NCF es la de la cantidad de patólogos. “Eso sí es una crisis para mi. Esa crisis se ha venido juntando desde hace un tiempo y la doctora Conte lo sabe. Nosotros deberíamos ser aproximadamente 15 patólogos para el Negociado de Ciencias Forenses y somos cinco patólogos forenses solamente”, explicó.

Detalló que la falta de patólogos forenses en la isla primordialmente es ocasionada por la mala paga. “En Estados Unidos con la misma preparación, porque se necesita una preparación equivalente, allá gana probablemente el doble. Empiezan cobrando el doble de lo que se ganan acá de base. Eso es bastante injusto y nadie va a querer venir”, sostuvo el experto forense.

Asimismo, dijo que en Puerto Rico el salario base de un patólogo forense es de cerca de 80 mil dólares anuales. En Estados Unidos, esa cifra arranca en 200 mil dólares e incluso puede ser más.

Alegó que todos estos años han trabajado en déficit de personal, sobretodo de patólogos forenses, lo que representa sobrecarga laboral. “Entro a las 8:00 de la mañana y salgo a la media noche tratando de organizar para que todo fluya. Hemos estado hasta hace tres semanas atrás entregando los muertos al día siguiente que lo identificaban”, relató.

“Llevamos como una semana de atraso. Ha habido muchos factores últimamente como el inicio del nuevo año fiscal, los contratos. Ha habido muchos problemas que nos están dilatando prácticamente y espero que se solucionen pronto”, agregó.

Por otro lado, detalló que hay cadáveres, tanto identificados como no identificados que no han sido reclamados. Los cadáveres que no se han identificado, no pueden ser cremados. “En esos casos se está viendo la forma para disponer de estos cadáveres. Poco a poco tenemos que salir de ellos, definitivamente, ya sea por enterramiento o cremación”, dijo.

“Esto no es un proceso o una solución que se va a dar de la noche a la mañana definitivamente. Esto es un proceso acumulativo a través de los años en el que estamos como se dice tapando el sol con un dedo en el sentido de que tan poco profesional, patólogos forenses, están trabajando. Lo he venido diciendo de administración en administración. Lamentablemente eso lo tiene que ver la Legislatura para que sean más atractivas las condiciones para que puedan venir más patólogos forenses… Mientras tanto, seguiremos trabajando los que somos. Te aseguro que a pesar que somos poco, eso no va a tener ningún déficit en ese sentido, sobretodo en el trato a los cadáveres. Eso no influye. Lo puedo asegurar”, finalizó.