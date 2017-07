Confiado Carmelo Ríos en ganar alcaldía de Guaynabo Michelle Gonzalez

FORO NOTICIOSO – El senador Carmelo Ríos, se expresó confiado en lograr el favor de los guaynabeños en la contienda primarista por la poltrona municipal contra el exrepresentante Ángel Pérez, al destacar que la recepción en su campaña “ha sido buenísima”, ya que los guaynabeños lo han visto crecer, lo conocen y estan complacidos con el trabajo que ha realizado por su gente.

“La recepción ha sido buenísima, de gente de Guaynabo, yo no tengo que traer gente de afuera para que me haga cuórum, yo no tengo que traer gente ajena a Guaynabo para atender los asuntos de Guaynabo. Los guaynabeños estamos en control”, sostuvo el senador en clara referencia a su contrincante primarista.

Por otro lado, indicó que la salud es su prioridad, por lo que buscará que los niños nazcan en el municipio, y desarrollar una industria de salud con la empresa privada.

“De las primeras cosas que vamos a trabajar es como desarrollamos una industria de salud con la empresa privada, que podamos tener niños que nazcan en Guaynabo, que podamos tener camas que en caso de hospitalización estén disponibles. Que podamos tener realmente el todo, entretenimiento, desarrollo, trabajo, buena calidad de vida, seguridad, pero también vamos a tener salud de primera a nivel mundial”, sostuvo Ríos.