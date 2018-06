Conciertos de Luis Fonsi en el Choli serán sobre pista de hielo Michelle Gonzalez

La empresa SMG, que administra las facilidades del Coliseo José Miguel Agrelot, anuncia que los conciertos de Luis Fonsi, programados para este viernes, 1ro de junio y el sábado, 2 de junio, ambos a las 8:30 p.m., se llevarán a cabo sobre una pista de hielo. Debido a la proximidad del concierto y el evento familiar “Disney on Ice… Reach for the Stars”, que será del 6 al 10 de junio, es necesario que el montaje de Luis Fonsi se realice de esta manera.

“Comenzamos el proceso de hacer la pista el pasado martes, 22 de mayo debido al tiempo que se necesita para alcanzar las temperaturas correctas y lograr congelar el agua para proveer las capas de hielo necesarias. Desde la tarde del jueves, 24 de mayo la pista está completamente formada y sólida. Para realizar el montaje, tanto de la tarima como de las sillas del público en el área de Arena, para los conciertos de Luis Fonsi, se colocaron cubiertas “ice covers” que permiten el trabajo sobre la pista de hielo sin afectar la calidad de la misma”, indicó Frances Meléndez, Gerente de Ventas y Mercadeo del Coliseo de Puerto Rico.

Meléndez añadió “En ocasiones anteriores hemos tenido eventos igualmente exitosos que se han llevado a cabo sobre el hielo, por ejemplo Paul McCartney, Raphael y WWE. Sabemos que esto no será impedimento para que los asistentes disfruten de un gran espectáculo y pasen una noche inolvidable”.

Debido a las temperaturas que se requieren para conservar la pista en condiciones óptimas, alrededor de los 60ºF, la administración del Coliseo exhorta a todo el público que vaya a darse cita a los conciertos de Luis Fonsi este fin de semana, que realicen los arreglos pertinentes y asistan preparados con vestimenta adecuada. Asimismo, la administración hace un llamado especial, al público que estará sentado en las secciones de Arena, a que en adición a la vestimenta apropiada, utilice zapatos cerrados ya que estas secciones estarán más frías de lo acostumbrado.