A comité de conferencia el presupuesto en la Cámara Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La Cámara de Representantes no concurrió con las enmiendas introducidas por el Senado de Puerto Rico en las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 353, 354 y 355 que atienden el presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2018-2019 del Gobierno de Puerto Rico, por lo que se conformó un comité de conferencia para llegar a un consenso.

Seguido, el Pleno configuró su comité y nombró a los representantes de Antonio “Tony” Soto Torres, Luis “Junior” Pérez Ortiz, Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y Denis Márquez Lebrón para atender las diferencias y poder llegar a un acuerdo.

De igual forma, la Cámara Baja no coincidió con los cambios del Cuerpo Hermano, por lo que se creó comités de conferencias en la Resolución Conjunta de la Cámara 365 que asigna fondos procedentes de la Resolución Conjunta de Asignación Especial del Fondo General 2018-2019; en la Resolución Conjunta de la Cámara 366 que fija el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del Gobierno; y en la Resolución Conjunta de la Cámara 368 que reasigna fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 60 de 2016, y para otros fines.

Tampoco armonizó con los cambios en el Proyecto de la Cámara 255 que enmienda la “Ley del Departamento de Educación de Puerto Rico”, para que cuente con facilidades deportivas y recreativas adaptadas a los estudiantes de educación especial; en el Proyecto de la Cámara 1259 para declarar el mes de abril de cada año como el “Mes de la Industria Puertorriqueña” y el ‘último sábado del mencionado mes como el “Día Hecho en Puerto Rico”; en el Proyecto de la Cámara 1335 que enmienda la “Ley de Seguros de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”; en el Proyecto de la Cámara 1364 enmendar el “Código Civil de 1930” para fijar un término en los préstamos personales pequeños sin garantías; en el Proyecto de la Cámara 1404 para implementar el Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 2018; en el Proyecto de la Cámara 1658 para adoptar la “Ley para Implementar el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el Año Fiscal 2018-2019”; en el Proyecto de la Cámara 1660 que enmienda la “Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario”; en el Proyecto de la Cámara 1663 para enmendar la “Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico”; y en la Resolución Conjunta de la Cámara 182 que ordena la Departamento de Recreación y Deportes a transferir al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, los terrenos del “Bosque Santa Ana” del Parque Julio E. Monagas en Bayamón.

Por otro lado, el Cuerpo Legislativo concurrió con las enmiendas del Senado en el Proyecto de la Cámara 1347 que revisa la “Ley para establecer requisitos procesales mínimos para la suspensión de servicios públicos esenciales”; en el Proyecto de la Cámara 1358 que enmienda la “Ley de Menores de Puerto Rico”; en el Proyecto de la Cámara 1412 que designa el Archivo Histórico Municipal de Ponce con el nombre de “Lcda. Gladys Esther Tormes González”; en el Proyecto de la Cámara 1457 para crear el “Programa Deporte pa’l Barrio”, adscrito al Departamento de Recreación y Deportes; en el Proyecto de la Cámara 1542 para implementar el Plan de Reorganización del Consejo de Educación de 2018; en el Proyecto de la Cámara 1604 para designar la cancha de baloncesto del barrio Hoyamala del Municipio de San Sebastián con el nombre “Ismael “Saby” Díaz Vázquez”; en el Proyecto de la Cámara 1619 para enmendar la “Ley del Inspector General de Puerto Rico”, a los fines de excluir a la Universidad de Puerto Rico de las disposiciones de dicha Ley; y en el Proyecto de la Cámara 1627 que establece la “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico”.

Además, se concurrió con las enmiendas en el P. de la C. 14 sobre la “Ley de Protección a las Madres Obreras”; al P. de la C. 263 sobre la “Ley de Incentivos Agrícolas de 1995”, al P. de la C. 268 en torno a la “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, al P. de la C. 490 y el P. de la C. 473 sobre la creación del “Programa de Desarrollo de la Juventud”, el P. de la C. 501 que enmienda la “Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico”, al P. de la C. 517 que modifica la “Ley de Cooperación Mutua de Investigación y Estudios sobre la Juventud”, al P. de la C. 737 para incluir la Enfermedad de Huntington en el Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer, P. de la C. 750 de la “Ley para la Prevención del Fraude en el Telemercadeo”, P. de la C. 841 que enmienda el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, el P. de la C. 911 que declara como Reserva Natural la desembocadura del Río Guayanés en el Municipio de Yabucoa, al P. de la C. 928 de la “Ley de Control de Fianzas en el Suministro de Servicios Esenciales”, y al P. de la C. 1041 del “Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico de 2011”

De igual forma, se coincidió con las enmiendas a la Resolución Conjunta de la Cámara 197 que ordena al Departamento de la Vivienda permutar una parcela en la comunidad Islote II en el Municipio de Arecibo; la R. C. de la C. 277 para reasignar fondos a la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico; la R. C. de la C. 305 para reasignar fondos al Municipio de Aguas Buenas; R. C. de la C. 306 para reasignar fondos a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico; y la R. C. de la C. 341 reasigna fondos a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas.

A su vez, se aprobó el informe de conferencia del P. del S. 762 que modifica el criterio para la aprobación de decisiones por parte del Consejo de Titulares mediante la “Ley de Condominios”.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el, 29 de junio a las 11:00 de la mañana.