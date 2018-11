Comisionada residente invita a estudiantes a orientación para ingresar a academias militares El Expresso de Puerto Rico

WASHINGTON, D.C. (CyberNews) – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, exhortó el jueves a los estudiantes de escuela superior a que el viernes 2 de noviembre, asistan a la orientación con oficiales de admisión de las academias militares que está organizando su oficina.

La orientación se llevará a cabo en el salón Protocolar del Antiguo Edificio de Medicina Tropical en el 157 de la avenida Constitución, cerca de El Capitolio en San Juan, de 10:00 de la mañana a l2:00 de la tarde. Allí se explicará el proceso de cómo solicitar una nominación del Congreso y el trámite correspondiente para solicitar a las academias.

El proceso para poder ingresar a una academia militar, comienza con la entrega de documentos requeridos a la academia militar de predilección del estudiante y luego con la solicitud de nominación a la oficina del congresista de donde es residente el solicitante.

Las cuatro academias militares para las cuales se necesitan la recomendación de la comisionada residente para poder entrar son: la Academia Militar de Estados Unidos, West Point, Nueva York; la Academia Naval de EEUU, Annapolis Maryland; la Academia de la Fuerza Aérea de EEUU, Colorado Springs, Colorado; y la Academia de la Marina Mercante, Kings Point, Nueva York. La quinta academia militar es U.S. Coast Guard Academy (USCGA), New London, Connecticut, pero para esta no es necesario la nominación de la comisionada.

Los que deseen competir para una nominación debe tener un desempeño académico de excelencia, pasar un examen de aptitud física, tomar el examen del SAT y gran potencial de liderato. Además, debe ser ciudadano americano, graduado de escuela superior, entre las edades de 17 y 23 años, soltero(a), sin dependientes y debe residir en el distrito de Puerto Rico.

La fecha límite para someter el paquete para solicitar nominación de la comisionada residente Jennifer González, a una de las academias es el 14 de diciembre de 2018. Para información detallada y llenar la solicitud de nominación debe visitar la página oficial de la comisionada residente https://gonzalez-colon.house.gov/services/military-academy-nominations. Para más información pueden comunicarse a la Oficina de San Juan de la Comisionada Residente al 787-723-6333.