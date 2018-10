Comisionada residente invita a estudiantes a ingresar a academias militares Michelle Gonzalez

WASHINGTON, D.C. (CyberNews) – La comisionada residente, Jenniffer González Colón, invitó el lunes a los estudiantes de escuela superior a la orientación con oficiales de admisión de las academias militares que se llevará a cabo el próximo viernes, 2 de noviembre.

“Puerto Rico produce un caudal de excelentes estudiantes deseosos de enfrentarse al mundo y contribuir al bienestar de toda la sociedad, y que mejor oportunidad para alcanzar y exceder sus metas que recibiendo la mejor educación posible. Estudiar y graduarse de una de las academias militares es una de las oportunidades disponibles para todo aquel que está dispuesto a sobreponerse a cualquier obstáculo”, expresó la comisionada residente en declaraciones escritas.

González Colón destacó que como cadete de una de las academias militares, los jóvenes desarrollarán durante cuatro años de estudios al máximo su capacidad intelectual, física, valores éticos y liderato. Al graduarse comenzarán una carrera profesional excitante, llena de retos, y satisfactoria como oficial comisionado de una de las ramas de nuestras fuerzas armadas. Los graduados de una academia militar incurren en una obligación de servicio como oficial comisionado de no menos de cinco años en servicio militar activo.

Explicó que el proceso para poder ingresar a una academia militar, comienza con la entrega de documentos requeridos a la academia militar de predilección del estudiante y luego con la solicitud de nominación a la oficina del congresista de donde es residente el solicitante.

Las cuatro academias militares para las cuales se necesitan la recomendación de la comisionada residente para poder entrar son: la Academia Militar de Estados Unidos, West Point, Nueva York; la Academia Naval de EEUU, Annapolis Maryland; la Academia de la Fuerza Aérea de EEUU, Colorado Springs, Colorado; y la Academia de la Marina Mercante, Kings Point, Nueva York. La quinta academia militar es U.S. Coast Guard Academy (USCGA), New London, Connecticut, pero para esta no es necesario la nominación de la comisionada.

Los que deseen competir para una nominación debe tener un desempeño académico de excelencia, pasar un examen de aptitud física, tomar el examen del SAT y gran potencial de liderato. Además, debe ser ciudadano americano, graduado de escuela superior, entre las edades de 17 y 23 años, soltero(a), sin dependientes y debe residir en el distrito de Puerto Rico.

El próximo viernes, 2 de noviembre a las 10:00 de la mañana se celebrará una mesa redonda donde representantes de las diferentes academias estarán disponibles para orientar a todos los interesados en ingresar a una de las academias; será en el salón Protocolar del Antiguo Edificio de Medicina Tropical en el #157 de la avenida Constitución, cerca de El Capitolio en San Juan.

También se explicará el proceso de cómo solicitar una nominación del Congreso. Todo interesado en participar de esta actividad debe confirmar su asistencia llamando al 787-723-6333.

La fecha límite para someter el paquete para solicitar nominación de la comisionada residente Jennifer González, a una de las academias es el 14 de diciembre. Para información detallada y llenar la solicitud de nominación debe visitar la página oficial de la comisionada residente https://gonzalez-colon.house.gov/services/military-academy-nominations .