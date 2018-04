Comisionada residente activa protocolo por alegado caso de violencia doméstica contra empleada Michelle Gonzalez

(CyberNews) – La comisionada residente, Jenniffer González confirmó el jueves la activación del debido protocolo interno luego que una empleada de su oficina radicara una querella de violencia de género contra su esposo, quien fuera su director de campaña.

“Siempre he combatido y combatiré la violencia doméstica en todas sus modalidades. No hay excepciones. La licenciada es parte de nuestra oficina congresional en Puerto Rico y en Washington D.C.; ella cuenta con nuestro apoyo e inmediatamente activamos los protocolos internos correspondientes”, dijo González Colón en declaraciones escritas.

Trascendió que la perjudicada radicó la querella el pasado 1 de abril en el Tribunal de Bayamón por una alegación de maltrato psicológico. Supuestamente el individuo la agredió en medio de un ataque de celos y le pidió a la mujer que se fuera de la casa y que no vería las dos hijas que tienen.

Asimismo, se informó que la jueza Keila Díaz encontró causa para arresto por dos casos de violencia de género contra el imputado, quien pagó una fianza de 10 mil dólares. La vista preliminar será el 24 abril en la sala 405 del Tribunal de Bayamón.

No obstante, la funcionaria dejó claro que el imputado ya no forma parte de su equipo de campaña y que “nunca ha tenido contrato conmigo”.

“Me consterna y lamento profundamente la situación que enfrentan hoy mis amigos. Respaldo categóricamente a la mujer víctima de violencia doméstica o de género y en este caso, como en cualquier otro, el tribunal actuará”, agregó la funcionaria.