Cidre acepta petición de Rosselló Nevares a reunirse periódicamente El Expresso de Puerto Rico

LA FORTALEZA (CyberNews) – El excandidato a la gobernación de manera independiente, Manuel Cidre dijo el jueves, que aceptó una invitación del gobernador Ricardo Rosselló Nevares para reunirse periódicamente.

“Si si, me mencionó que si estaría disponible a que me llamara de tiempo en tiempo y yo le dije que con mucho gusto”, dijo Cidre a preguntas de la prensa.

Del mismo modo, Cidre rechazó que se le haya ofrecido algún puesto de trabajo en el gobierno.

“No por favor, no. No me lo ofreció”, señaló.

Las expresiones de Cidre se dieron luego de una reunión en La Fortaleza con Rosselló Nevares en donde discutieron temas económicos.