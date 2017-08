Celebran Semana Centros de Salud Primaria 330 con clínicas de salud gratuitas Michelle Gonzalez

Atlantic Medical Center (AMC), su centro de salud y bienestar familiar, invita a toda la ciudadanía a unirse a la celebración de la Semana de los Centros 330 en Puerto Rico. Durante los días del 14 al 18 de agosto se ofrecerán charlas y clínicas gratuitas de prevención para diversas condiciones de salud.

Con el lema, Somos la clave para comunidades más saludables, todos los días a partir del lunes 14 de agosto se ofrecerán en horario de 8:00 a.m. a 12 del mediodía, las clínicas gratuitas de presión arterial, glucosa e índice de masa corporal. En adición, los días el 15 y 17 de agosto, se ofrecerá la clínica de cernimiento de cáncer de tiroides y el 16 de agosto se brindarán masajes terapéuticos.

El miércoles, 16 de agosto será dedicado al Día de la Concientización del Zika. Según expresó la directora ejecutiva del AMC, la licenciada Leida Nazario, “hemos preparados esfuerzos para continuar llevando una campaña educativa enfocada en la prevención del virus del Zika. Estamos visitando las comunidades tanto en los municipios de Barceloneta como en Arecibo para alertar sobre las consecuencias de contraer la enfermedad. También continuamos promoviendo el Programa Z-CAN, una red de acceso a orientación que ofrece métodos contraceptivos gratis para mujeres que voluntariamente desean evitar o posponer el embarazo, en un esfuerzo integral para reducir el riesgo de Zika en embarazos no deseados.”

Además, como parte de la celebración de la Semana de la Salud Primaria en Puerto Rico, un grupo de organizaciones comprometidas con la salud de los residentes y clientes de la zona Norte, se darán cita en Atlantic Medical Center para ofrecer orientación sobre: Salud conductual, esclerosis múltiple, diabetes, epilepsia, Alzheimer, ayuda emocional, cáncer, espina bífida e hidrocefalia.

Entre las entidades que estarán participando de las actividades durante esta semana se encuentran las siguientes: First Medical, Institute of Beauty Careers, Manatí Chiropractic Center, Centro de Diabetes de Puerto Rico, Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, Banco Popular de Puerto Rico y Populoso, Fundación de Esclerosis Múltiple, Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, March of Dimes, Cruz Roja Americana, Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, Fundación Pequeño Campeón de Jesús, Life Link, Hospital San Juan Capestrano, Egida Golden Living, Icla Da Silva Puerto Rico, Extensión Agrícola,, ICPR, Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia, Sociedad Americana del Cáncer, Programa Madres y Niños Adolecentes y National University College.