Cataño Offshore Cup hará historia este fin de semana Michelle Gonzalez

Este fin de semana, cuando competidores de Puerto Rico, República Dominicana, St. Thomas, St. Croix, México, Colombia y Estados Unidos entren a la bahía de Cataño, como parte del Cataño Offshore Cup, harán historia ya que es la primera vez en el mundo que un evento reúne las categorías de Powerboats Offshore e Inshore y competencias de Jet Ski.

Así lo dieron a conocer el presidente de la Puerto Rico Offshore Series, Benny Nieves y el alcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, en una conferencia de prensa en la que estuvieron acompañados de varios competidores locales y del exterior.

Delgado Montalvo destacó que este fin de semana se tomarán medidas especiales de seguridad que garanticen el disfrute del evento a todos los asistentes. Indicó que tendrán disponibles estacionamientos en el área de La Puntilla, el centro del pueblo y el antiguo terminal del la AMA.

“Tendremos rondas preventivas a cargo de ciclistas y motoristas de la policía municipal por toda la Bahía Viva y sus alrededores para prestar vigilancia y agentes con la responsabilidad de controlar el tránsito. De igual manera la oficina de Emergencias Médicas tendrá disponibles seis paramédicos en dos ambulancias y seis oficiales en el agua en motoras acuáticas y una lancha”, sostuvo el alcalde.

Por su parte, Nieves indicó que “hemos tenido en mente la planificación de un evento a otro nivel por un largo tiempo, motivados por el entusiasmo de los que practican el deporte, esperamos que este sea uno de los más emocionantes nuevos eventos en los calendarios”.

El evento inicia el viernes, 6 a las 3:00 p.m. con la inauguración y espectáculos musicales. El sábado las actividades comienzan a las 9:00 a.m. con exhibiciones de RC Boats y de productos, servicios, accesorios y unidades de la industria marina y automotriz. Las competencias inician a las 10:00 a.m. y a las 11:00 a.m. tendrán exhibiciones de flyboarding. El domingo será la final de las competencias a partir de las 10:00 a.m. Ese día también tendrán exhibiciones de flyboarding.

Tanto Delgado Montalvo como Nieves invitaron a los amantes de los deportes acuáticos a darse cita este fin de semana en Cataño y disfrutar en familia de esta actividad que promete ser una muy concurrida.

“Estamos preparados para por segunda vez, presentar este evento que atrae público de toda la isla y asegurarles el disfrute del mismo en un ambiente seguro. Nuestro pueblo está muy activo en la celebración de actividades que fomenten la actividad económica entre nuestros comerciantes como en ocasiones anteriores”, puntualizó el alcalde.