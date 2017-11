Cataño celebra Acción de Gracias con personas sin hogar Michelle Gonzalez

Decenas de personas sin hogar y de escasos recursos económicos, participaron esta tarde de un almuerzo de Acción de Gracias coordinado por el municipio, el Movimiento Papa Juan XXIII y Jóvenes en Acción de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen en Cataño.

Esta es la cuarta ocasión en que el alcalde de esta ciudad, Félix Delgado Montalvo, encabeza esta iniciativa junto a organizaciones religiosas y sin fines de lucro.

“Desde antes de ser alcalde este fue un compromiso que junto con Roxanna Sifre, mi esposa, llevamos a cabo y al se sumaron estas dos organizaciones. Estamos agradecidos de todo lo que la vida nos ha dado como nuestro hijo Nixon, de la experiencia de servirle a la gente de Cataño desde la alcaldía hace casi un año, de estar vivos y en recuperación luego del paso del huracán María. Por todo eso y por nuestros compañeros de trabajo, damos gracias a Dios en esta actividad, muy humilde, pero con mucho significado para todos nosotros”, dijo el alcalde minutos después de servir el almuerzo junto a la vicealcaldesa, Honoris Machado, el presidente de la legislatura municipal, Jorge Malavé y decenas de empleados municipales y voluntarios.

En esta ocasión, Delgado Montalvo reiteró el compromiso de su administración con las personas sin hogar y aprovechó el momento para recordar que la Oficina de Ayuda la Ciudadano y la de la Primera Dama del municipio se mantienen activas trabajando con programas de ayuda social que benefician a estas personas que deambulan en Cataño. Recordó además, que este próximo miércoles, 22 de noviembre se celebrara el cierre del Stop and Go de la primera dama, Beatriz Rosselló, en las instalaciones de la empresa Bacardí a partir de las 11:00 a.m.

“Confiamos en que los amigos de Cataño, Bayamón y Toa Baja participen del cierre de esta iniciativa en la que tendremos actividades familiares y un almuerzo de Acción de Gracias”, dijo.

Por último, el alcalde informó que esta semana decretó un cierre administrativo, pero que los departamentos de Seguridad Integrada, Manejo de Emergencias y Obras Publicas, se mantienen en su horario regular de trabajo.