Carmelo Ríos pide campaña sin chismes en Guaynabo

GUAYNABO (CyberNews) – El senador Carmelo Ríos, aspirante a ocupar la silla de la alcaldía de Guaynabo, invitó el jueves a los demás colegas aspirante de su propio partido novoprogresista a ejercer una “campaña limpia” por la poltrona municipal.

“Estamos haciendo público nuestra intención de aspirar a la alcaldía (de Guaynabo). Esto es una oportunidad que se da en mis 12 años que llevo en el Senado. Guaynabo es pueblo que me ha visto crecer. He madurado muchísimo y estoy listo para asumir las riendas de mi pueblo. Yo seré el próximo alcalde de Guaynabo para continuar la obra y los servicios”, indicó a la emisora WKAQ 580.

“Yo ya reuní a mi grupo y les dije que no va a haber ataques. No puede haber infamia, no puede haber difamación”, declaró.

Reiteró que en Guaynabo existen sobre 18 mil electores, pero que serán los afiliados del Partido Nuevo Progresista (PNP) los que ejercerán el voto en las elecciones especiales. Aún no se ha escogido fecha para la misma.

“No tengo nada malo que decir de los compañeros. Los conozco a ambos (Antonio “Tony” Soto y Ángel Pérez) e hicimos campaña juntos. Yo hago un llamado a que las campañas sean de altura, (porque) va a estar la difamación de la pre-campaña. El pueblo de Guaynabo aborrece los chismes, los comentarios mal intencionados, las componendas. De mi parte no habrá campaña sucia”, sentenció.

Sobre 40 días podrían tener el trío de aspirantes novoprogresista para hacer campaña, en busca de sustituir al alcalde Héctor O’Neill, suspendido el pasado 24 de mayo por la Oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente (PFEI) por acusasiones de hostigamiento sexual.