Carmelo Ríos firme en su campaña #SomosGuaynabo Michelle Gonzalez

por Michelle González Paonessa

Redacción El Expresso

michelle@elexpresso.com

El senador Carmelo Ríos considera que durante la campaña en la que se mantiene promoviendo su candidatura para las próximas elecciones especiales por la alcaldía de Guaynabo, ha experimentado un apego distinto con su pueblo.

Aunque se vio detenida por varios días por el fallecimiento de su suegra , Aida Ibáñez Rivera, ya anunció que continuará su campaña.

Ríos reveló en entrevista exclusiva con El Expresso que tras las visitas que ha ido realizando por diversas comunidades, se ha topado con una gran cantidad de personas preocupadas por la continuidad del desarrollo de Guaynabo y los servicios que ofrece el municipio. “Lamentablemente hubo preocupación sobre la estabilidad de Guaynabo, se preguntaban si los servicios seguían o paraban, y con eso me he topado en la calle ya que la sensación es distinta ahora, la figura de senador la ciudadanía la asimila como alguien que los representa, quien hace leyes… sin embargo la figura de un alcalde es más personal, de servicio, de ayuda, de una mano amiga…”, mencionó Ríos.

Admitió que los guaynabeños se han mostrado complacientes con la labor que realizó el exalcalde, Héctor O’Neill. “Hay mucha gente que lo quiere, fueron muchos años, hay de todo, hay quien se muestra resentido por el ishue y me cuestionan si voy a continuar con la obra… Guaynabo cuenta con buena seguridad, carreteras limpias, buenos servicios, el mejor programa de reciclaje, estamos acostumbrados a que no estén las bolsas de basura frente a las casas, y eso continuará y ellos se entusiasman cuando además les hablo de mi plan que es más de futuro y se sienten bien porque es una garantía de lo que ya está, con algo a otro nivel”, dijo mientras lo interrumpían ciudadanos para saludarlo en medio de la entrevista.

De las anécdotas más sobre salientes, Carmelo narró que conoció a un joven de 21 años, padre de familia en la comunidad de Piedras Blancas, quien no le solicitó ayuda, sino que le hiciera un comprometiera en reestablecer las diversas ligas de deportes. “Él me contó que se convirtió en padre muy joven, por lo que tuvo que abandonar su sueño de continuar en el béisbol, tiene dos trabajos para salir hacia adelante, y no solicitó nada, solo que desea enseñar a los niños de la comunidad en el parque y me pidió me comprometiera a desarrollar el deporte en Guaynabo”.

Ríos dijo sentirse impactado por la gran población envejeciente sola que reside en Guaynabo. “De ahí surgió la idea de establecer Médico Móvil, en el que se ofrecerán servicios de salud en puntos cercanos a la ciudadanía, en las comunidades”, indicó el candidato. Como parte de su plan, busca establecer a través de una Alianza Público Privada (APP) una sala de partos y una torre médica, donde ubica el Guaynabo Medical Mall.

Propuestas

Como parte de su plan de Desarrollo Económico, Ríos busca la creación de un centro de investigación e innovación “Guaynabo Research Development Center” con el fin de que participantes puedan dar finalidad a sus proyectos y producir empleos. De la misma forma presenta el “Guaynabo City Farms y City Agro-Marketplace”, con la integración de la agricultura y estrategias de negocios.

Establecerá “Permiso 30-D” oficina donde se otorgarán permisos de uso en 30 días, así como la creación de la Ruta Gastronómica Mabó, para promover el comercio en la zona rural. Propone el “Guaynabo City Pass” un circuito turístico para la visita de Museos, parques, entre otros puntos de la ciudad y la creación de una entidad independiente llamada “Enterprise Guaynabo”.

Ríos busca repoblar el Centro Urbano de Guaynabo y zonas impactadas por la migración con Estrategia: Hit 3000, así como proveer diversos programas para el desarrollo, habilitación de viviendas y la compra de residencias.

Además, establecerá con distintas alianzas la “Guaynabo City Stem School, Youth STEM Center” que será una escuela-laboratorio donde se promoverá las ciencias, tecnología, ingeniería y las matemáticas. También, crearía la escuela del deporte con la utilización del Centro Polideportivo Pepito Bonano.

Implantará la Iniciativa para el Desarrollo Integral de la Mujer, creará un registro municipal de Ofensores Domésticos y crearía la Oficina Municipal enfocada en la Mujer.

Crearía una alianza con municipios cercanos para ofrecer servicios integrados, una unidad de planificación estratégica y estadística, un centro de Gestión única de servicios, haría un gobierno eco sustentable, promoverá la digitalización de sistemas, reforzará los esfuerzos de captación contributiva y eliminaría de procesos burocráticos de compras.

Su plan incluye un programa para combatir la obesidad infantil, establecer un centro ¡SOMOS! para ofrecer servicios y gestiones multidisciplinarias con organizaciones comunitarias y de base de fe.

En cuanto a la seguridad establecerá un plan preventivo de campo, un consorcio de seguridad entre San Juan, Bayamón y Cataño, y expandirá la vigilancia virtual.